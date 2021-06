I Hørsholm Kommune er smittespredningen stagneret, men torsdag oplyser kommunen, at man har opdaget en ny særlig smitsom variant. Foto: Jakob Gandløse Jensen - Region Sjælland

Ny særligt smitsom coronavariant opdaget

I Hørsholm Kommune er smittespredningen stagneret, men torsdag oplyser kommunen, at man har opdaget en ny særlig smitsom variant.

Hørsholm - 10. juni 2021 kl. 12:22 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

I Hørsholm Kommune har man identificeret en ny særligt smitsom variant af coronavirus, som ikke tidligere har været til stede i kommunen.

Der er altså tale om en anden særligt smitsom variant end den, som borgmester Morten Slotved (K) advarede mod i begyndelsen af ugen, da man konstaterede et smittetilfælde med den variant, der tidligere blev kaldt »den brasilianske«.

- Jeg kan bekræfte, at vi har to identificerede sager med to forskellige særligt smitsomme varianter. Det betyder, at vi skal sætte ind i forhold til smitteopsporing, og det er vi meget opmærksomme på. De er egentlig ikke farligere, men de ser ifølge sundhedsmyndighederne ud til at smitte mere, lyder det fra borgmesteren, der samtidig fortæller, at der ikke umiddelbart har været yderligere spredning af den særligt smitsomme variant, man opdagede tidligere på ugen.

»Den indiske variant« Ifølge Frederiksborg Amts Avis oplysninger er der denne gang tale om den variant, som tidligere blev kaldt »den indiske variant«. Da man for lidt over en uges tid siden ændrede måden at klassificere de forskellige varianter af corona-virus på, er det officielle navn nu blot »en særlig smitsom variant«.

- Vi ved, at der er to varianter, og vi venter stadig på tilbagemeldinger i forhold til, om flere er smittet med de særligt smitsomme varianter, lyder det yderligere fra borgmester Morten Slotved.

Jan Dehn, der er direktør for Velfærd og Kultur i Hørsholm Kommune, oplyser i den forbindelse, at de to identificerede tilfælde af særligt smitsomme varianter er opstået uafhængigt af hinanden.

- Der er ingen forbunden smittekæde mellem de to tilfælde af særligt smitsomme varianter, oplyser direktøren.

Tallene er stagneret - men man skal stadig være opmærksom

Mens smittespredningen steg i Hørsholm gennem den seneste weekend, er de testkorrigerede incidenstal stagneret, som ugen er skredet frem. Hørsholm Kommune har i den forbindelse hoppet frem og tilbage mellem en ottendeplads og en syvendeplads på listen over de af landets kommuner, hvor smittespredningen er højest.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at smittespredningen er stagneret og ikke bare vokser, men jeg synes, den er stagneret på et højt niveau. Vi skal stadig sørge for at følge alle forholdsregler, spritte af og blive testet, så vi kan sikre, at vi ikke hver især er med til at sprede smitten, fortæller borgmester Morten Slotved i den forbindelse.

Den testkorrigerede incidens var onsdag på 155, tirsdag på 152 og mandag på 156. Ved en testkorrigeret incidens på 300 lukker kommunen automatisk ned, ligesom det var tilfældet i maj. Dengang lå grænsen for automatisk nedlukning dog ved et testkorrigeret incidenstal på 250.

