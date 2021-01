2020's næstdyreste hus var denne nye ejendom på ved Rosendlund på Vedbæk Strandvej 326, som blev solgt for 57,5 mio. kr. Foto: Elbæks Ejendomsmægler

Artiklen: Ny rekord: Tre bolighandler for 250 millioner

Årets største villahandler slår tidligere år med længder, oplyser boligsitet Boliga.dk - de to dyreste ejendomme ligger begge i Vedbæk

Det lyder vildt - og det er det også - for aldrig før er en dansk villa solgt for et trecifret millionbeløb - og derfor løber årets tre dyreste handler da også op i summer, vi ikke har set tidligere, skriver boligmediet Boliga.dk.