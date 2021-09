Ny redaktør og nye rammer i det lokale mediehus

"Siden den fysiske sammenflytning af de to redaktioner har det daglige samarbejde udviklet sig positivt. Jeg glæder mig til, at vi sammen nu kan give det en dimension mere - til glæde for både Frederiksborg Amts Avis' og Ugebladets læsere. Opgaven - og målet - ser jeg som at bevare og styrke mangfoldigheden i udbuddet af nyheder, oplysninger og oplevelser, som to forskellige medier i et forholdsvis lille samfund som Hørsholm kan byde på. Både Ugebladet og den daglige avis skal være en nødvendighed for at kunne holde sig orienteret om stort og småt," siger Fred Jacobsen om den nye strukturændring.