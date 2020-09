Firat Erdem serverer piazza, pasta og sandwich i Gastronomia La Delizia i Hovedgaden. Han er rykket ind hos det tidligere The Mack. Foto: Fred Jacobsen

Ny pizzeria i gågaden: Ejeren er vokset op i en pizzeria

Firat Erdem står bag Gastronima La Delizia i det tidligere The Mack i Hovedgaden

Kan du ikke lide duften i bageriet, skal du finde et andet sted, hedder det i en talemåde.

"Jeg er nærmest født ind i et pizzeria, er opvokset i det," fortæller 34-årige Firat, og er siden - med egne ord - er gået i "farmands fodspor".

Firat Erdem er rykket ind i den tidligere burgerrestaurant The Mack i Hovedgaden 12A med pizzeriaet Gastronomia La Delizia, og der har han serveret pizzaer, pasta og sandwich siden åbningen midt i august.

"Jeg er kommet godt i gang her," fortæller Firat, der de seneste 13 år har drevet en restaurant i Allerød, hvor han også bor med kone og fire børn.

At han nu har åbnet et pizzeria i Hørsholm, er kommet sig af, at han en dag gik en tur på gågaden med familien.