Privatfoto

Ny organisation vil lave mad med hjertet

»Mad med Hjertet« er en nystiftet non-profit organisation, der vil lave sunde, velsmagende måltider til familier, der befinder sig i krise. Kvinden bag projektet fortæller, at hun vil hjælpe andre, mens hun følger sit hjerte.

- Det var tid til at komme ud af trædemøllen, så jeg tog den kreative hat på og mærkede efter, hvad der egentlig driver mig inderst inde, husker 52-årige Pernille Rask, der bor i Hørsholm. Hun fortsætter:

- Det er ikke KPI´er og markedsandele. Jeg bliver drevet af at hjælpe mennesker, der ikke trives, mangler ressourcer eller er i en personlig krise i deres liv.

Pernille Rask er kvinden bag den nyopstartede organisation »Mad med Hjertet«, der i øjeblikket er ved at gå fra drøm til virkelighed.

Drømmen startede, fortæller Pernille Rask, da hun med ét måtte sige farvel til sit arbejdsliv og se sig om efter noget nyt at lave.

- Da jeg mistede mit job i januar, tænkte jeg, hvad skal jeg så lave? Efter et langt arbejdsliv, først som lærer og de seneste tolv år i det private erhvervsliv som uddannelsesansvarlig, kunne jeg mærke, at det var tid til noget andet, fortæller Pernille Rask.

Løsningen blev organisationen »Mad med Hjertet«, som er en non-profit organisation, der skal lave sunde, velsmagende måltider til familier, der befinder sig i en midlertidig livskrise. Krisen kan blandt andet bestå i kritisk sygdom, ligesom den kan være udløst af dødsfald i familien.

- Projektet skal drives af frivillige ildsjæle, og vi skal have en mindre andel ind af sårbare unge mennesker, som vi giver et kærligt skub til at komme videre i livet. Organisationen sigter højt på flere niveauer, og skal gerne blive en win-win-situation for alle involverede. Vi kommer til at søge både fonde og legater, og jeg håber, at det lokale erhvervsliv i Nordsjælland vil støtte op om projektet og gøre det både leve- og bæredygtigt, fortæller Pernille Rask om projektet, der ikke kun kommer til at foregå i Hørsholm.

Pernille Rask har allerede allieret sig med flere stærke aktører i Hørsholm Kommune, hvor hun udover at have en aftale med kommunen selv også har etableret et samarbejde med Lisbeth Dalgaard.

- Da organisationen er non-profit og skal drives af frivillige, har jeg været rundt hos lokale supermarkeder, og indgået aftale med blandt andet Dalgaard Supermarked om at aftage madvarer, de ikke påtænker at sælge i butikken. Jeg havde et møde med Lisbet Dalgaard i foråret, og Lisbet kunne sagtens se ideen i at hjælpe mennesker i krise samtidigt med, at vi reducerer madspild, forklarer Pernille Rask. Hertil kan det føjes, at også Rema 1000 på Kongevejen har sagt ja til at være med, og Pernille Rask er i dialog med flere andre lokale supermarkeder, der muligvis også gerne vil støtte projektet.

Hvis man kunne tænke sig at blive frivillig, støtte projektet, har et køkken eller blot vil høre mere om tankerne bag »Mad med Hjertet«, er man mere end velkommen til at kontakte Pernille Rask på Pernillerask@gmail.com eller telefon 61 99 24 50.