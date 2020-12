Naboerne Joachim Tick og Birger Iversen har netop åbnet nyindrettede butikker. Nu må Tick lukke ned, mens Unik Optik fortsat kan holde åbent. Foto: Fred Jacobsen

Ny nedlukning: Ingen tid til at reagere

Nedlukningen i aftes af Hørsholm Midtpunkt kom trods rygterne uden forvarsel - enkelte butikker valgte at holde længere åbent

Hørsholm - 17. december 2020 kl. 12:20 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Selv om rygterne om yderligere coronarestriktioner løb forud for mandagens pressemøde hos statsminister Mette Frederiksen, så havde en lang række butikker i Hørsholm Midtpunkt reelt ingen tid til at forberede endnu en nedlukning midt i julehandelen.

"Vi havde intet fået at vide på forhånd, så vi stod stand by til pressemødet kl. 18," fortæller centres markedschef Ulla Venndt.

Udvidet åbningstid Hørsholm Midtpunkt havde i forvejen udvidet åbningstiden til kl. 20 i dagene op til jul, så med det korte varsel var det derfor op til de enkelte forretninger, om de ville lukke ned ved lukketid eller holde længere åbent på denne foreløbig sidste handelsdag.

Det var der ifølge centerforeningens formand, Birger Iversen, flere der gjorde.

"Jeg oplevede dog ikke, at centret var proppet og kaotisk på noget tidspunkt," fortæller Birger Iversen. Han har selv lov til at holde sin forretning, Unik Optik, åbent. Lige som apoteker, fødevarebutikker og supermarkeder må. På samme måde som under den første nedlukning i foråret.

Super ærgerligt Centerforeningens formand kalder det "super ærgerligt" at skulle lukke ned igen.

"Vi har gjort meget for at gøre det sikkert at handle i centret. Det er bekymrende, for nu stimler folk jo bare sammen andre steder. Det virker ikke helt så gennemtænkt," lyder det kritisk fra Birger Iversen.

Det er et synspunkt, markedschef Ulla Venndt deler.

"Det er ærgerligt, at det er centrene, der skal lukke ned, mens konkurrenterne uden for fortsat kan holde åbent i årets travleste tid," siger hun til Ugebladet.

Der er dog hos centerforeningsformand Birger Iversen forståelse for, at der bliver reageret på det voksende smittetryk.

"Tallene er bekymrende, så jeg mener, at de hellere skulle have lukket helt ned," mener Birger Iversen.

Midtpunkts markedschef Ulla Venndt beklager nedlukningen midt i årets travleste periode. Foto: Fred Jacobsen