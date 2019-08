Se billedserie Ved det op mod 300 kilo tunge marmorbord sidder Thomas Jul og Bjørn Hutton Carlsen, der sammen er ved at åbne Hørsholms nye møbelhandler »Designer Deals«. Foto: Lars Ramlow

Ny møbelforretning blander kunst og design

Hørsholm - 07. august 2019

Hørsholms nye møbelhandler er træt af kedeligt design. I stedet skal man turde noget, når det kommer til hjemmets indretning, og den filosofi er til at tage og føle på i den nye butik, der åbner i hovedgaden lørdag.

Det 300 kilo tunge marmorbord står solidt plantet midt i lokalet, og med sin anseelige tyngde fungerer bordet som en slags øjets anker for de lettere og mere eksperimenterende møbler, der ellers fylder rummet.

Ved bordet sidder Thomas Jul og Bjørn Hutton Carlsen, der sammen er ved at åbne Hørsholms nye møbelhandler »Designer Deals«.

Mens Thomas Jul har været møbelagent og ageret bindeled mellem forhandlere og producenter i mere end 20 år, kommer Bjørn Hutton Carlsen fra tømrerfaget, hvor han er selvstændig og blandt andet kører Hørsholm rundt til hverdag.

Sammen har de besluttet at åbne en ny møbelforretning, hvor øjet bliver udfordret og konventionerne får en kærlig behandling.

- Mange møbelhandlere vælger de traditionelle møbler, men vi vil gerne vise nogle af de internationale brands, der ikke bliver vist frem i Danmark og Skandinavien. Vi vil vise de møbler, som er lidt mere skæve og anderledes, fortæller Thomas Jul, inden han fortsætter:

- Det er en butik for folk, der vil have noget specielt, som naboen ikke har. Noget, som kan stritte lidt ud, siger han med et smil.

I butikken forhandles blandt andet det italienske mærke Miniforms, der balancerer på en knivsæg mellem design og kunst, ligesom forretningen forhandler det franske mærke Objekto, der blandt andet henter sin inspiration hos toneangivende brasilianske arkitekter.

Fælles for de to brands er, at de griber møbelfremstillingen an på en legende og eksperimenterende facon, hvor æstetik og funktionalitet bliver én og samme størrelse.

Mens det opmærksomme øje muligvis allerede har fået øje på, at der er sket et og andet i de tidligere tomme lokaler mellem Wioga og Pizzaria & Burgerhouse i Hovedgaden, slår Designer Deals først dørene op på lørdag den 13. august fra klokken 10.00 til 15.00. Her håber de to indehavere, at mange har lyst til at kigge forbi. Der vil blive serveret lidt vin, ligesom byens borgere vil være velkomne til at stikke hovedet indenfor og blive udfordret.

- Man kan få lidt vin og se noget nyt og anderledes design. Det her er kun et lille udpluk, fortæller Thomas Jul, mens han i al hast styrer mod kataloget fra Miniforms. Som møbelagent har han nemlig bladret katalogerne igennem et utal af gange, og han er altid villig til at vise de modeller frem, som ikke lige er i butikken.

Butikken vil fra den 13. august have åbent hver torsdag og fredag fra klokken 10.00 til 17.30 og hver anden lørdag fra klokken 10.00 til 15.00 og har adresse i Hovedgaden 37B.