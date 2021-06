Se billedserie Iværksætter Bettina Rübner Bang vil gerne trække flere mennesker til Nordsjælland og støtte forretningslivet. Derfor er hun nu ved at stable en ambitiøs messe på benene for anden gang. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Ny messe ser dagens lys: »Det hele behøver ikke at foregå i København«

Iværksætter Bettina Rübner Bang vil gerne trække flere mennesker til Nordsjælland og støtte forretningslivet. Derfor er hun nu ved at stable en ambitiøs messe på benene for anden gang.

Hørsholm - 21. juni 2021 kl. 06:13 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

På en søndag formiddag i 2019 gik det op for Bettina Rübner Bang, at hun manglede noget. Hun havde året forinden startet en kommunikationsvirksomhed, men der skete ikke nok for iværksætteren, så hun begyndte at overveje at sætte gang i noget.

- Jeg er ikke så god til at sidde stille, så jeg sætter ting i gang, som hun selv formulerer det, da hun møder Frederiksborg Amts Avis for at fortælle om hendes seneste projekt - en bryllups-, fest-, og event-messe, der skal samle nordsjællandske forretningsdrivende og lokke mennesker til Nordsjælland til august.

For som hun selv siger, behøver alt ikke at foregår i København.

En vanvittig ide Bettina Rübner Bang beskriver selv sit projekt som en »vanvittig ide«, men hun fortryder ikke et sekund, at hun gik i gang. I 2020 lykkedes det nemlig at afholde en bryllupsmesse, og det har givet iværksætteren, der har boet det meste af sit liv i Hørsholm, blod på tanden.

- Det var marts eller april i 2019, hvor jeg fik en vanvittig ide. Jeg sad en søndag morgen og tænkte, at jeg ville lave en bryllupsmesse. Jeg ville lave noget, som gjorde mig glad og i godt humør, og bryllupper er dejlige og glade. Jeg løb en tur i skoven, og besluttede, at jeg ville holde messen på Marienlyst Strandhotel. Vi afholdt den første messe i januar 2020, og det blev en kæmpe succes, fortæller iværksætteren. Desværre meldte corona sin ankomst, og bryllupsmesser blev for en stund sat på pause.

I januar 2020 afholdte Bettina Rübner Bang en bryllupsmesse på Marienlyst Strandhotel. Nu vil Iværksætteren, der har boet det meste af sit liv i Hørsholm, prøve kræfter med en fest-messe i et luksuriøst telt. Privatfoto

Nu er hun imidlertid klar igen, og hun har allieret sig med Nils Dyhring, der driver teltudlejningsfirmaet Service 2000 A/S.

- Der er tale om lækre telte med trægulve og lysekroner i loftet, fortæller Bettina Rübner Bang med et bredt smil og tilføjer, at man til messen blandt andet vil kunne opleve blomster, vin, borddækning, skræddersyet herretøj, brudekjoler og håndlavede invitationer med mere.

Når man afholder bryllupsmesse i et telt, er der ikke tale om et iglo-telt. Derimod taler man om store telte med trægulve og lysekroner i loftet. Foto: Service 2000 A/S

Vil vise Nordsjælland frem Mens Bettina Rübner Bang gerne vil bruge sin tid på at lave noget, der gør hende glad, ønsker hun også at støtte sit lokale forretningsliv.

- Jeg vil gerne hjælpe lokale forretninger og det lokale forretningsliv, så det er meget vigtigt, at udstillerne til messen kommer fra Nordsjælland. Der kommer selvfølgelig også udstillere udefra, for det handler også om, hvem der passer til messen, men vi prøver så vidt muligt at få kontakt til lokale forretningsdrivende, som vil være med, så vi kan støtte det område, hvor vi også selv bor, fortæller hun og fortsætter:

- Det handler om at hive gæster til Nordsjælland. Alt behøver ikke at foregår i København. Vi har smukke omgivelser og dygtige forretningsdrivende, og det skal vi vise frem, siger hun.

Messen kommer til at hedde »Open Doors - Nordsjællands Bryllups-, Fest- og Eventmesse« og udspiller sig over den 12, 13, 14 August på lerbakkevej i Kokkedal. Bettina Rübner Bang fortæller, at der stadig er plads til flere udstillere.

- På nuværende tidspunkt er vi ved at skaffe nogle fede biler, så der også er noget at kigge på for mændene. Vi er også i gang med at få kontakt til udstillere. Vi har allerede fundet nogle virkelig spændende udstillere, men der er stadig plads til flere, så det arbejder vi på, fortæller hun og opfordrer virksomheder, som kunne være interesserede i at deltage til at kontakte hende via mail på Brb@service2000.dk.

Samme adresse kan besøgende skrive til, hvis de ønsker at besøge messen, der er gratis at besøge, så længe man har reserveret tid.

