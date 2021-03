Ny leder vil skabe mere liv på aktivitetscenter

"Jeg vil arbejde for at skabe liv og livskvalitet hos de ældre i Hørsholm Kommune. På Sophielund ser jeg muligheden for at mennesker mødes med hinandens forskelligheder. Jeg tror meget på, at det netop er i forskellighederne, at vi kan udvide vores horisont og ikke mindst inspirere og hjælpe hinanden," udtaler den kommende leder i en pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune.