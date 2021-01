Med Hørsholm Kommunes nu vedtagede strategi »Fremtidens Kloak« er der lagt op til, at hele Hørsholm Kommune skal separatkloakeres. I de områder, der er grønne på illustrationen, skal der i fremtiden indføres separat-kloakering, og det kan blive dyrt for boligejerne. Hvor dyrt, er der dog ikke enighed om. Farverne angiver det nuværende kloakeringsprincip. Illustration: Novafos og Hørsholm Kommune

Ny kloak strategi vil påvirke hele kommunen: »Et vigtig signal«

Hele Hørsholm skal i fremtiden separatkloakeres, så man kan sætte en stopper for udledning af spildevand i naturen. Det besluttede Hørsholm Kommunalbestyrelse mandag aften, og det betyder, at alle områder i Hørsholm vil blive påvirket af den nye plan.

Mandag aften besluttede kommunalbestyrelsen efter længere tids diskussion at indføre separatkloakering i hele Hørsholm Kommune. Det skete, da kommunalbestyrelsen med 14 stemmer for og 4 stemmer imod vedtog kommunens nye kloak-strategi »Fremtidens Kloak«.

