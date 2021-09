Se billedserie Nathalie Hviid giver selv en hånd med, når der bliver ombygget. Ejeren af den kommende skønhedsklinik er nemlig byggeleder i sin fritid. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Ny klinik rykker ind i Hovedgaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny klinik rykker ind i Hovedgaden

Snart åbner en ny skønhedsklinik i Hovedgaden i Hørsholm. Bag klinikken står Nathalie Hviid, der har fulgt sin drøm og nu udvider en i forvejen succesfuld forretning

Hørsholm - 09. september 2021 kl. 15:27 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Der bliver hamret og boret i de lokaler, hvor smykkeforretningen WiOGA tidligere havde til huse i Hovedgaden 37 i Hørsholm. Her er Nathalie Hviid nemlig ved at gøre klar til at åbne en ny skønhedsklinik. Hun er i forvejen indehaver af en succesfuld klinik på Østerbro, men hun drømmer om mere, og derfor har hun nu fundet vej til Hørsholm.

Det fortæller Nathalie Hviid, da Frederiksborg Amts Avis møder hende blandt byggerod og baksende håndværkere.

- Vi åbner den 1. oktober, og jeg glæder mig vildt meget. Jeg glæder mig til en ny udfordring, og jeg glæder til at bygge en god arbejdsplads op, hvor både medarbejderne og kunderne er glade, fortæller hun med et smil, mens lyden af en boremaskine for et øjeblik forsvinder. Artiklen fortsætter efter billedet...

Nathalie Hviid har i forvejen en skønhedsklinik på Østerbro i København. Nu udvider hun med endnu en i Hørsholm. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Den nye forretning er nummer to i rækken af skønhedsklinikker, som Nathalie Hviid står bag. Den første åbnede hun på Østerbro for flere år siden, og siden har hendes forretning haft betydeligt vokseværk.

- Klinikken på Østerbro fik jeg for tre år siden. På et tidspunkt fik jeg travlt og ansatte en, og så én til og én til. Nu er vi 11 i alt, og jeg har udbygget klinikken under lock-down, fortæller hun med et smil.

Eksperter med hver deres område

Hos Nathalie Hviid Beauty Concept, som klinikken kommer til at hedde, er det vigtigt, at hver medarbejder har sit eget område, så de hver især kan blive eksperter.

Det fortæller Nathalie Hviid. - Jeg går op i, at hver medarbejder har et felt, hvor de dygtiggør sig, for man bliver sjældent dygtig af at have et stort menukort med for mange behandlinger. Man bliver ekspert ved at gøre det samme hverdag, og det gør vi. Vi laver negle, vipper, bryn, ansigtsbehandlinger, voks og spraytan. Specielt spraytan er der mangel på i Hørsholm, så det kommer vi til at tilbyde her, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg håber, at jeg kan skabe et sted mere, hvor man går op i kvalitet. På markedet for skønhedsklinikker bliver der udført ting, man ikke burde være stolt af. Der er et stort marked og en stor efterspørgsel, men nogle gange arbejder folk på skønhedsklinikker, fordi de ikke ved, hvad de ellers skal lave. Der sidder bare også nogle iblandt os, som brænder for det vi laver, og som skaber en kvalitet, som jeg er stolt af. Det vil jeg gerne være med til at udbrede mere, lyder det.

Byggeleder i fritiden Når Nathalie Hviid ikke arbejder på at udvide sit virke, har hun en hobby, der indtil videre har spillet godt sammen med udviklingen af hendes forretning. Klinikken på Østerbro er nemlig blevet udbygget over flere omgange, og når der skal rives en væg ned eller sættes nyt udstyr op, kravler indehaveren selv i arbejdstøjet. Hendes hobby er nemlig at være byggeleder, som hun fortæller med et grin.

- Hvis jeg en dag skal skifte skønhedsbranchen ud, så vil jeg være byggeleder. Jeg har købt, istandsat og solgt fire lejligheder gennem de sidste fem år, og jeg har været byggeleder hver gang. Det er faktisk blevet min hobby at være byggeleder, for jeg kan godt lide at skabe noget, og jeg elsker at se resultater, fortæller hun.

relaterede artikler

Kickstartet af corona: Fjernovervågning af patienter er fremtiden 02. maj 2021 kl. 09:11

Sexolog udgiver bog til mænd: Vi skal være bedre til at kommunikere 30. april 2021 kl. 06:07