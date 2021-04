Ny kandidat vil skabe nyt borgerligt alternativ

46-årige Christian Wikström fra Hørsholm stiller op til kommunalvalget for Venstre

Venstre i Hørsholm er klar med endnu en kandidat til kommunalvalget tirsdag den 16. november: 46-årige Christian Wikström har meldt sig under partiets faner.

"Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg vil ændre måden kommunen forvalter borgernes penge. Jeg vil skabe et nyt borgerligt alternativ, som kan og vil styre kommunen i en anden og mere ansvarlig og realistisk retning, hvor borgerne får mere indflydelse på hverdagen og fremtiden," siger han blandt andet i en pressemeddelelse fra Venstre.

Christian Wikstrøm har boet i Hørsholm siden 1977. Han er afdelingsleder hos Auto IT A/S, som leverer systemer til bilforhandlere.

Dermed ligger foreløbig seks Venstrekandidater fast - ud over borgmesterkandidat Ann Lindhardt er det kommunalbestyrlsesmedlem Anne Ehrenreich, pølsemanden i gågaden, Jacob Schulze, Kirsten Holmehøj, Preben Carøe og Christian Wikström.

Hvordan kandidater stilles op, afgøres ifølge den lokale partiformand Preben Carøe på et opstillingsmøde, som endnu ikke er fastlagt.

"Vi skyder efter et møde i juni, når det forhåbentlig er muligt at holde mødet som et fysisk møde," siger Carøe.