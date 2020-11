Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt glæder sig som Erik Wetche fra kandidatudvalget over, at Jacob Schluze har valgt at stille op for Venstre til kommunalvalget næste år. Foto: Fred Jacobsen

Ny kandidat kender byen ud og ind

Venstres borgmesterkandidat i Hørsholm begejstret for Jacob Schulzes kandidatur for Venstre

Hørsholm - 06. november 2020 kl. 16:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Pølsemanden, 52-årige Jacob Schulze, har været lidt omkring sig før han landede på at stille op for Venstre til kommunalvalget om et år.

Blandt andet har han været i kontakt med borgmester Morten Slotved (K), der er ved at sætte sit hold til valget.

"Jeg har talt med Jacob og har sagt til ham, at jeg gerne ville indstille ham til vores rekrutteringsudvalg," oplyser Morten Slotved.

Borgmesteren gennem snart 11 år er indtil videre den eneste hos Konservative, der er sat navn på.

Partiets rekrutteringsudvalg mødes i næste uge for at se nærmere på kandidaterne.

Et privilegium Det kan Slotved nu glemme alt om, fordi Schulze har valgt Venstre. Det mener borgmester- og spidskandidat Ann Lindhardt er "super fedt".

"Jacob har en stor berøringsflade, kender byen ud og ind og interesserer sig særligt for byudvikling. Jacob er en stor personlighed og repræsenterer gode borgerlige, blå værdier. Jeg synes, at det er et privilegium, at han stiller op for os," siger Ann Lindhardt.

Også hos Venstre er det formelt set kun borgmesterkandidaten, der er afklaret. Den sag blev afgjort i et kampvalg mellem Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich i juni, som førstnævnte vandt i en klar afgørelse med 39 mod 11 stemmer.

Tre er på plads Anne Ehrenreich oplyste efter nederlaget, at hun fortsat ønskede at stille op både til kommunalbestyrelse og til regionsrådet for hovedstaden. Derfor er mindst tre af kandidaterne på plads i Venstre.

Formelt bliver det dog først afgjort på forårets opstillingsmøde, hvem Venstre sender ind i kampen om Hørsholmborgernes stemmer.

"Vi får brug for mellem 10 og 20 kandidater," siger Erik Wetche, der sammen med Rie Brodersen og Ann Lindhardt udgør partiets kandidatudvalg.

Kommunalvalget finder sted tirsdag 16. november 2021.

