Ny kandidat: Byggesager har taget overhånd

Venstre i Hørsholm præsenterer endnu en kandidat til kommunalvalget den 16. november. Det er 58-årige Birgitte Dyreborg, Rungsted. Hun mener, at Hørsholm kommune har brug for, at der føres en ansvarlig økonomisk politik, hvor borgernes penge forvaltes bedst muligt.

Det kan vi ikke være bekendt

”De verserende byggesager, arealoverførsler og dispensationer har givet mig ønsket om at gøre en forskel, da jeg mener det har taget overhånd. De mange fortætninger i Rungsted og Hørsholm, hvor de grønne udtryk og herlighedsværdierne ødelægges af arealoverførsler, udstykninger og diverse dispensationer, der går hen over hovedet på borgerne – for ikke at tale om store dobbelthuse. Det ønsker jeg stoppet, for vi kan ikke være det bekendt. Derfor vil jeg arbejde for, at kommunalbestyrelsen forpligtes til, at der udarbejdes lokalplaner, inden der sendes kommunale grunde i udbud,” udtaler Birgitte Dyreborg.