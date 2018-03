Se billedserie Økonomien i biografen i Kulturhus Trommen ser slet ikke ud til at hænge sammen, og når der bliver spurgt ind til tallene »flimrer« svarene, lyder det fra V, LA og DF. De tre partier kræver gennemsigtighed i biografens økonomi. Her er det Ann Lindhardt (V). Foto: Lars Sandager Ramlow

Ny hård kritik af biograf

Hørsholm - 19. marts 2018

Biografen i Trommen er en synkende skude. Borgerne benytter den slet ikke tilnærmelsesvis som planlagt, og hele økonomien omkring biografen står og »flimrer«. Sådan lyder det fra Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i en ny hård kritik af »det store lærred« i Hørsholm. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

- I de oplysninger, vi har fået, ligger belægningen gennemsnitligt på under 10 personer pr. forestilling. Det skal holdes op mod et planlagt årligt tilskud fra kommunen på 500.000 kroner. I Venstre mener vi, at de penge kunne bruges meget mere ansvarligt og til gavn for mange flere borgere. Med det økonomiske indblik, Venstre har fået indtil videre, så har vi meget svært ved at se, at dette skulle være en god forretning, eller at det skulle kunne løbe rundt. Der bliver malet et skønhedsmaleri af dette biografprojekt, og vi savner mere gennemsigtighed og flere svar i forhold til de økonomiske forhold, siger Ann Lindhardt (V).

Hun mener, at kommunen svigter borgernes gode kulturpenge og Hørsholms kultur generelt.

Ann Lindhardt bakkes op af Jakob Nybo (LA):

- Hørsholms kommunes kulturtilskud skal gå til aktiviteter, som borgerne benytter sig af. Det er desværre ikke tilfældet for biografen. Derfor bør det diskuteres, om pengene kan bruges bedre andre steder. Hørsholm Kommune skal ikke være biografoperatør. Her at tale om et opgaveskred. Hørsholm Kommune skal fokusere på at løse sine kerneopgaver. Dermed får borgerne også mest mulig medbestemmelse over deres egne penge ved en lavere skat, siger Jakob Nybo til Frederiksborg Amts Avis.

Dansk Folkepartis medlem af kommunalbestyrelsen og kandidat til Folketinget, Glen Madsen, ærgrer sig:

- Det er simpelthen så brandhamrende ærgerligt, at en biograf i Hørsholm er grebet så tosset an, som tilfældet er. Mange borgere i Hørsholm havde længe efterspurgt en biograf - jeg selv inklusiv, men det, vi endte med at få, blev en kommunal - formentlig ulovligt drevet - tredjerangs forestilling med et underskud, der efter min bedste overbevisning holdes skjult ved at blande alle aktiviteter på Trommens matrikel sammen i en stor pærevælling, lyder det skarpt fra Glen Madsen.

