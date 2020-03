Når forventningerne til den enkelte synes uoverskuelige, og livet føles svært, er det vigtigt at have et fællesskab, hvor man kan være sig selv. Sådan lyder det fra 21-årige Anna Jäpelt, der lige nu leder efter deltagere til et nyt fællesskab for unge piger. Gruppen har først opstart i april. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Ny gruppe for piger: Det handler om at være god mod sig selv

Hørsholm - 14. marts 2020 kl. 06:58 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun kender det fra sit eget liv. I takt med, at barndommen rykker længere væk, bliver forventninger til den enkelte større. Tøjet skal være det rigtige, man skal gå til de fede fester, og det er vigtigt at have de rigtige venner. Forventningerne, som unge mennesker oplever og sætter til sig selv, stiger i takt med at de bliver ældre, men for mange kan forventningerne give et uheldigt pres i hverdagen, og de kan være uhyre svære at leve op til.

Derfor vil 21-årige Anna Jäpelt nu starte en gruppe under navnet »Soulproject« for piger i alderen fra 16 til 19 år, hvor de kan være sig selv.

- I gymnasiealderen er der mange, der gør meget for at være sammen med andre, og nogle overskrider deres egne grænser for at leve op til fællesskabet. Jeg vil gerne lave et andet fællesskab, hvor man ikke skal leve op til noget, men hvor man er sammen, og hvor der er plads til at være sig selv, fortæller Anna Jäpelt med et smil, da Frederiksborg Amts Avis møder hende en grå dag i marts.

Om at acceptere sig selv Anna Jäpelt holder selv sabbatår, efter hun har afsluttet gymnasiet, og hun har prøvet på egen krop at føle sig presset af sine forventninger til omverdenen og omverdenens forventninger til hende.

Det er derfor, hun nu starter en gruppe, hvor unge piger kan mødes og tale, lave øvelser og være sig selv.

- Nogle gange kan små øvelser gøre en stor forskel. Det handler om at lære at acceptere sine følelser, fordi så accepterer man også sig selv. Det er okay at være træt og udmattet, og det er okay at have en dårlig dag, men man skal ikke tale grimt til sig selv af den grund, forklarer Anna Jäpelt, inden hun fortsætter:

- Da jeg gik i folkeskole var jeg i gennem en del mobning, og i min gymnasietid kæmpede jeg med angst. Da jeg gik i gymnasie savnede jeg virkelig et fællesskab, hvor der var plads til mig, og hvor jeg ikke skulle leve op til andres forventninger.

Siden dengang har hun øvet sig på at blive sin egen bedste ven, og det er det, hun nu vil lære andre.

- I sidste ende er man sin egen bedste ven, men det er noget, man skal lære. Nogle unge piger taler rigtig grimt til sig selv, og derfor kan det være godt at stoppe op og spørge sig selv, om man egentlig ville tale sådan til sin bedste ven. Det vil man jo ikke, og man skal heller ikke tale sådan til sig selv, forklarer hun.

Yoga og selvkærlighed Ifølge planen skal gruppen mødes i alt fire gange i løbet af april, og til møderne er det meget vigtigt for Anna Jäpelt, at deltagerne ikke føler sig pressede. De har allerede sat sig selv i en sårbar position ved at deltage, og derfor er det vigtigt, at gruppen ikke stiller krav til de unge piger. I stedet vil de blive præsenteret for en række øvelser og teknikker, som Anna Jäpelt selv har haft succes med at bruge til at blive gladere i sin egen tilværelse.

- Jeg har dyrket yoga i mange år, og jeg bruger øvelser fra yoga og meditation i mild form. Det handler om at finde ud af, hvordan man har det. Vi lever i et perfektionistisk samfund, hvor man skal leve op til et uopnåeligt ideal hele tiden, og det er så trist. Derfor er det vigtigt, at man kan være sig selv, som man har lyst til at være det, og det er dét, som gruppen handler om. Her er der ikke nogle krav. Man skal bare være med, som man er, siger hun.

I første omgang leder Anna Jäpelt efter fem piger, der har lyst til at være med i gruppen. Forløbet foregår på det gamle rådhus i Hørsholm, og projektet er startet i samarbejde med Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, der blandt andet har bistået Anna Jäpelt med at finde det lokale, hvor gruppen skal mødes.

Vil man høre mere om projektet eller melde sig, kan man skrive til Anna Jäpelt på anna.soulproject@gmail.com.

Det er gratis at deltage i gruppen.