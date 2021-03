Se billedserie Bettina Kempf (tv.), Julie Stange og Anja Zeberg (th.) glæder sig til at åbne deres nye frisørsalon på Usserød Kongevej, når de liberale erhverv må genåbne fra den 6. april. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: Ny frisørsalon kimet ned: Bookingsystem brød sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny frisørsalon kimet ned: Bookingsystem brød sammen

Tre frisører fra Hørsholm åbner en ny frisørsalon på Usserød Kongevej, og bookingbogen er allerede godt fyldt op.

Hørsholm - 30. marts 2021 kl. 05:05 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Når landets frisørsaloner slår dørene op den 6. april efter flere måneders nedlukning, vil der være en ny frisørsalon at finde blandt salonerne i Hørsholm. For Bettina Kempf, Anja Zeberg og Julie Stange, der alle tre har haft deres daglige gang som frisører i Hørsholm i flere år, er gået sammen om at åbne den nye frisørsalon »Hairbeat«. Frisørsalonen ligger på Usserød Kongevej i de lokaler, hvor GT Hair tidligere lå. Men siden overtagelsen er hele salonen blevet renoveret fra top til tå, så både stueetagen og førstesalen nu er i spil, og de tre frisører glæder sig til at byde både nuværende og nye kunder indenfor.

- Projektet har været lidt mere omfattende, end vi tænkte, at det ville være, da vi startede. Men vi synes, at det er endt med at blive rigtig godt, og vi glæder os til at se, hvad kundernes reaktion er, nu hvor vi har brugt så meget tid og energi på hele projektet, siger den ene af Hairbeats ejere Julie Stange, da Frederiksborg Amts Avis kigger forbi.

En stabil kundekreds De tre ejere af Hairbeat kender hinanden fra en anden frisørsalon i Hørsholm, hvor de tidligere har arbejdet, og da de tre frisører besluttede sig for at gå sammen om en ny salon, var det vigtigt for dem, at den kom til at ligge i Hørsholm eller Rungsted.

- Vi har alle tre arbejdet her i Hørsholm i flere år, så vi har en stabil kundekreds her i byen, og det vægter vi højt, siger Anja Zeberg, hvorpå en af de andre ejere tilføjer:

- Vi har været rimelig åbne over for både Hørsholm og Rungsted, men så opstod der en mulighed her på Usserød Kongevej, og så greb vi chancen, siger Julie Stange og tilføjer så, at Marianne og Lisbeth, der arbejdede i den tidligere salon GT Hair, der lå på samme adresse, fortsætter hos Hairbeat, hvor der foruden de tre ejere kommer til at være fire andre frisører, der lejer en frisørstol hver.

Artiklen fortsætter under billedet.. De tre veninder har alle arbejdet som frisører flere år i Hørsholm. Foto: Ann-Sophie Meyer

Udskudt åbningsdato Egentlig var det meningen, at Hairbeat skulle have slået dørene op allerede 1. januar. Men på grund af coronanedlukningen blev åbningsdagen udskudt, og det har været frustrerende, fortæller de tre ejere af den nye frisørsalon.

- Det har været meget frustrerende, at vi ikke har vidst, hvornår vi kunne åbne, især i forhold til kunderne. Mange kunder har ringet under nedlukningen for at høre, om der var nyt, og det er jo klart. De er jo også frustrerede og pressede, fordi de bare gerne vil til frisøren, siger Julie Stange, hvorpå Bettina Kempf tilføjer:

- Men altså på den anden side, havde man fået at vide i januar, at »I må åbne 6. april«, så kan det også godt være, at man havde panikket lidt, siger hun, og det er de andre to ejere enige i.

Bookingsystem gik ned Men mandag den 22. marts offentliggjorde regeringen, at de liberale erhverv må genåbne fra den 6. april, og da det blev meldt ud, brød bookingsystemet hos Hairbeat sammen.

- Vi blev kimet ned, og vores bookingbog er presset til bristepunktet helt frem til maj måned, siger Bettina Kempf.

- Vores bookingsystem gik simpelthen ned på et tidspunkt, siger Anja Zeberg, hvorpå Julie Stange sammenligner tilstandene på Hairbeats online bookingsystem med et besøg på Skats hjemmeside.

- På et tidspunkt, da jeg var inde i vores bookingsystem, så var der halvanden times ventetid for overhovedet at komme ind på siden. Det var nærmest værre end at skulle logge ind på Skat, siger Julie Stange, og det får de tre veninder til at grine højlydt, inden Bettina fortsætter:

- Der har været opkald, smser og mails, og kunderne er kreative. De finder én på Instagram og Facebook, og jeg har også fået henvendelser på min private mail. De er jo desperate for at få tider, så det gik helt amok, og i to dage har jeg ikke lavet andet end at snakke i telefon, siger hun.

Men de tre salonejere synes, at det er skønt, at efterspørgslen på tider er så stor, og de glæder sig til at byde kunderne velkommen fra tirsdag den 6. april.

Bettina Kempf kommer til at være i salonen fra åbningsdagen, mens Anja Zeberg og Julie Stange er på barsel frem til efter sommerferien.

relaterede artikler

Torvets fremtid i spil: Giv input på Borgerlab 29. marts 2021 kl. 11:13