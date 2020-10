Den nye bestyrelsen for Ældre Sagen i Hørsholm har konstitueret sig. Forrest fra venstre: Tom Rytkjær (suppleant), Lene Bruunsgaard (suppleant). Midterste række: Dorrit Krogh . Bagerst fra venstre: Bente Eriksen (suppleant), Lone Sønderbo, Bent Ole Mitens, næstformand, Annette Tornbo, Kirsten Holmehøj, og Peter Brandi, formand. Bestyrelsesmedlem Kim Christrup var ikke til stede. Pressefoto

Ny formand valgt med halvt års forsinkelse

Ældre Sagen i Hørsholm har ventet seks måneder på at kunne deres årsmøde

Med et halvt års forsinkelse lykkedes det endelig Ældre Sagen i Hørsholm at afholde deres årsmøde og vælge ny bestyrelse.

Med de seneste skærpede coronarestriktioner nåede organisationen lige akkurat at finde et 'vindue' i september, hvor de på lovlig vis kunne gennemføre mødet.

"Der er fortsat behov for flere besøgsvenner her i Hørsholm, så det bliver et af de områder, der skal satses på," fremgik det af årsmødet.