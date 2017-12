Se billedserie Med store projekter i kikkerten, som blandt andet forskønnelsen af Usserød Kongevej, der ses her i baggrunden, glæder Kristin Arendt (K) sig til at tage fat på arbejdet. Foto: Allan Nørregaard

Ny formand: Hørsholm skal være Danmarks dejligste by

Hørsholm - 04. december 2017 kl. 05:01 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med seks sammenbragte børn i alderen 8-20 år skulle man ellers tro, at Kristin Arendt (K) og kæresten Søren har nok at se til. Men nu får Kristin Arendt lidt mere at fylde døgnets timer ud med, når hun fra 1. januar skal stå i spidsen for Miljø- og Planlægningsudvalget. Det sker på baggrund af et flot personligt valg, hvor hun gik fra 125 personlige stemmer i 2013 til 369 stemmer ved det seneste valg, og en lille portion held, vurderer den 40-årige politiker selv i Frederiksborg Amts Avis mandag.

- Det er jo god timing, fordi Peter (Antonsen (Borgerlisten), red.) har valgt at stoppe. Jeg kunne aldrig have fundet på at udfordre Peter. Så på den måde har jeg været heldig. Og så er Miljø- og Planlægningsområdet blevet mit hjertebarn, siger Kristin Arendt, der har siddet som menigt udvalgsmedlem de sidste fire år.

Det lå ellers ikke i kortene, da Kristin Arendt blev valgt ind i kommunalbestyrelsen for første gang i 2013, at det var Miljø- og Planlægningsområdet, der skulle blive hendes store interesse.

- Dengang var jeg jo mere over det hele. Jeg er blevet grebet af Miljø- og Planlægningsområdet gennem de sidste fire år. Jeg har fundet min passion og det, der ligger naturligt for mig. Til daglig arbejder jeg som konsulent, og derfor er jeg vant til at tænke i rammer og lave planer, siger hun.

Og det skorter ikke på ambitioner hos den nye udvalgsformand.

