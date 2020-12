Se billedserie Torsdag eftermiddag bliver 22-årige Marcus Guldager (S) med al sandsynlighed ny formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune. Foto: Morten Timm

Ny formand: 22-årig socialdemokrat i spidsen for Sundhedsudvalget

Torsdag bliver Marcus Guldager (S) med al sandsynlighed ny formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune. Han fortæller, at borgerne i Hørsholm skal have et mere fornuftigt forhold til alkohol, og at færre unge skal begynde at ryge.

Hørsholm - 17. december 2020 kl. 05:02 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Når sundhedsudvalget mødes torsdag eftermiddag, er første punkt på dagsordenen valg af ny formand til udvalget.

Efter den tidligere socialdemokratiske gruppeformand Niels Lundshøj har forladt kommunalbestyrelsen i Hørsholm, skal hans udvalgsposter nemlig fordeles på ny, og da den tidligere formand for Sundhedsudvalget Svend Erik Christiansen (S) overtager Niels Lundshøjs plads i Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget, ender pladsen som formand for Sundhedsudvalget nu hos den 22-årige socialdemokrat Marcus Guldager. Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i 2017 med 226 personlige stemmer.

Gik til valg på gratis psykologhjælp til unge

Dengang gik Marcus Guldager til valg på, at der skulle indføres gratis psykologhjælp til unge mellem 13 og 25 år, og selvom det løfte allerede er blevet indfriet, er der stadig nok at kæmpe for i forhold til sundhed.

Det fortæller Marcus Guldager. - Hvis vi kigger på sundheden generelt i Hørsholm, så ser det ikke forfærdeligt ud, men der er problemer. Eksempelvis er der stadig mange unge mennesker, der begynder at ryge. Det sker helt ned til folkeskolealderen, fortæller den unge politiker, inden han fortsætter:

- Det var blandt andet derfor, at jeg var med til at kæmpe for røgfri skoletid i Hørsholm Kommune, og det fik vi indført halvandet år før resten af landet. Det er min erfaring, at der opstår sociale fællesskaber omkring rygning, når de unge forlader skolen og ryger i skoletiden, og det kan være med til at gøre, at flere unge mennesker begynder at ryge. Det må ikke ske, siger Marcus Guldager til Frederiksborg Amts Avis.

Ved siden af rollen som kommunalbestyrelsesmedlem læser Marcus Guldager økonomi på Københavns Universitet, hvor han er i gang med sit 2. år.

Kommunen bør have øget fokus på alkohol Mens de unge skal ryge færre cigaretter, vil Sundhedsudvalgets nye formand også gerne være med til at sætte mere fokus på de voksnes alkoholforbrug.

- Der er et stort forbrug af alkohol i Hørsholm Kommune, og vi ser, at visse forældre har et stort forbrug af alkohol i selskab med deres børn. Hvis børn allerede tidligt ser deres forældre have et stort forbrug af alkohol, kan børnene også selv få et stort forbrug af alkohol senere i livet. Det vil jeg gerne være med til at sætte på dagsordenen i Sundhedsudvalget, fortæller Marcus Guldager, inden han afslutter:

- Jeg prøver ikke at være en puritaner, der siger, at man ikke må nyde et glas vin, eller at gymnasieelever ikke må drikke øl til deres fester. Det handler overordnet set om, at der skal være fornuft i det, siger han.

Det forventes efter tilkendegivelser fra flertallets valggruppe, der består af Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, og Socialkonservative, at Marcus Guldager vil blive valgt til formandsposten. Da Marcus Guldager på nuværende tidspunkt er næstformand i udvalget, skal der til torsdagens møde også vælges en ny næstformand.

