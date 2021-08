Se billedserie Museum Nordsjælland vil skabe en ny festival i Hørsholm med udgangspunkt i historien om Hirschholm Slot og den skæbnesvangre kærlighedsaffære mellem kongens hoflæge J. F. Struensee og den unge dronning Caroline Mathilde. Festivalen skal ligge dagen efter Hørsholms kulturdag. Foto: Hørsholm Egns Museum

Send til din ven. X Artiklen: Ny festival vil fortælle om skæbnesvanger kærlighedsaffære - og lade politikere fægte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny festival vil fortælle om skæbnesvanger kærlighedsaffære - og lade politikere fægte

Museum Nordsjælland vil skabe en ny festival i Hørsholm med udgangspunkt i historien om Hirschholm Slot og den skæbnesvangre kærlighedsaffære mellem kongens hoflæge J. F. Struensee og den unge dronning Caroline Mathilde.

Hørsholm - 02. august 2021 kl. 07:17 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Museum Nordsjælland ønsker at skabe en ny kulturel festival i Hørsholm Kommune med udgangspunkt i historien om Hirschholm Slot. Selvom slottet ikke længere findes, er bevidstheden om dets eksistens og de begivenheder, der ledte til dets forsvinden, nemlig stadig en betydningsfuld del af områdets historie og identitet.

Læs også: Venstre vil have museum i Hørsholm på finansloven

Det fortæller Ingeborg Philpsen, der er projektleder på festivalen.

- Det er vigtigt, at vi kommer ud og fortæller historien på andre måder, end man gør på et traditionelt museum. Vi skal ud og vise, at det var her, der foregik en meget væsentlig del af Danmarkshistorien. Det handler om at formidle på nye måder og fortælle historien på en anden og levende måde, siger hun.

Ingeborg Philipsen, der er projektleder på den nye festival, fortæller, at man vil prøve at fortælle historien om Hirschholm-sommeren på en anden måde, end man normalt gør det indenfor på et museum. Derfor skal politikerne fægte med kåre og børnene underholdes, alt imens et stykke af Danmarkshistorien fortælles.

Startskuddet til den nye, årligt tilbagevendende Hirschholm-festival er, at man i år kan markere 250-års jubilæet for den begivenhedsrige Hirschholm-sommer. I 1771 var Hirschholm Slot nemlig ramme for den berømte og skæbnesvangre kærlighedsaffære mellem kongens hoflæge J. F. Struensee og den unge dronning Caroline Mathilde, og det var samtidig den sommer, hvor Struensee, der var stærkt optaget af oplysningstidens tanker, for alvor tog magten over landet og den sindssyge konge, Christian 7.

Derfor ønsker Museum Nordsjælland at indtage Slotshaven i Hørsholm for at genskabe rammerne for de historiske begivenheder og gøre historien levende og relevant for Hørsholm Kommunes borgere og særligt børnene.

- Vi vil gerne aktivere børnene og lade dem opleve historien direkte, så den bliver levende. Samtidig har vi den skønne slotshave, som er helt central i historien, og så er det oplagt at lave aktiviteterne her. Når vi eksempelvis laver ringridning for børnene, skal det være sjovt, men det handler også om at fortælle en vigtig historie, forklarer Ingeborg Philipsen.

Historien vækkes til live Når museet den 5. september 2021 indtager Slotshaven, vil Struensee, Caroline Mathilde og Christian 7. blive vækket til live, og scener fra de dramatiske dage ved Hirschholm Slot vil blive udfoldet af rollespils-akademiets skuespillere i 1700-talsdragter.

Der vil være tilbud om kongelig underholdning anno 1771 med blandt andet kuglespils-konkurrence, labyrint-løb og forskellige former for ringridning for børn og deres forældre. Der vil også være maling af våbenskjold, 1700-tals-danse- og etiketteskole, historisk gådejagt for de unge, fægtning, smags-prøver på Caroline Mathildes yndlingskonfekt og historiske vandringer.

Når museet den 5. september 2021 indtager Slotshaven, vil Struensee, Caroline Mathilde og Christian 7. blive vækket til live, og scener fra de dramatiske dage ved Hirschholm Slot vil blive udfoldet af rollespils-akademiets skuespillere i 1700-talsdragter. Pressefoto

Historisk tankegods Den verdensberømte fløjtenist Michala Petri åbner festivalen med en koncert, der sætter stemningen for den historiske festival.

I centrum står det store salontelt, indrettet med inspiration fra slotshavens tidligere havehus, hvor Caroline Mathilde og Struensee holdt hof i 1771. Her vil tegneserietegneren Karoline Stjernfelt fortælle om sit arbejde med den anmelderoste og prisnominerede tegneserie om Struensee, Caroline Mathilde og Christian 7. Det vil hun gøre i selskab med Liv Thomsen, der står bag en perlerække af historiske dokumentarer på DR-TV om blandt andet dronning Caroline Mathilde, og historiker Ulrik Langen, der er forfatter til biografier om Struensee og Christian 7.

Politikere skal fægte mod hinanden Undervejs vil borgmester Morten Slotved (K) og venstres kandidat Ann Lindhardt (V) krydse klinger, dog ikke med ord men med kåre, fortæller Ingeborg Philipsen.

- Fægtning var en del af elitens opdragelse, også selvom man ikke nødvendigvis skulle ud og føre krig. Christian den 7. var en del af historien om Hirschholm slot, da han besøgte slottet for 250 år siden, og han var en meget dygtig fægter. Derfor synes vi, at det er sjovt at invitere borgmester Morten Slotved og Venstres spidskandidat Ann Lindhardt til at tage en venskabelig fægtekamp. Man taler tit om, at politikere krydser klinger og har orddueller, så det overfører vi til virkeligheden, siger hun med et grin.

For børn og borgere Hirschholm-festivalens målgruppe er primært børnefamilierne, og derfor vil der være en bred vifte af aktiviteter, som børn og voksne kan være sammen om. Det gælder blandt andet ringridning, lege og konkurrencer. Men målet er samtidig at give borgerne i Hørsholm en god fælles oplevelse på tværs af generationerne. Derfor vil der både være gådejagter for de unge, og aktiviteter, der appellerer til det voksne publikum, som for eksempel rundvisninger, salonsamtaler og koncerten med Michala Petri. Hirschholm-festivalen var oprindeligt planlagt til juni 2021, men på grund af den aktuelle pandemi er arrangementet rykket til søndag den 5. september 2021 - det vil sige dagen efter Hørsholm Kulturdag.

Beslutningen er truffet sammen med kommunens kulturforvaltning, så de to arrangementer kan berige hinanden. I stedet for én kulturel begivenhed første weekend i september, vil byens borgere derved i år få adgang til en hel weekend med kulturelle aktiviteter. Ligesom de foregående år vil museet bidrage med formidling og aktiviteter ved Kulturdagen, som optakt til aktiviteterne på Hirschholm-festivalen dagen efter.

relaterede artikler

Historisk kornlade skal være nyt museum 25. februar 2021 kl. 17:30

Udstilling om trykkefrihed er underlagt selvvalgt censur 27. november 2020 kl. 15:18