Ny brochure skal lokke børne-familier til byen: I sminker et lig, lyder kritik

For at tiltrække nye borgere har Hørsholm Kommune brugt 200.000 kroner på en ny brochure. Det vækker tilfredshed hos borgmesteren, mens Liberal Alliance kalder brochuren et forsøg på at »sminke et lig«.

Hørsholm - 22. februar 2021 kl. 06:07 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

- Vi besluttede at flytte til Hørsholm, fordi vi savnede naturen og gerne ville være tæt på skov og strand. Vi boede på Teglholmen i København, men ville gerne ud et sted, hvor vi kunne mærke græsset under fødderne.

Ordene tilhører Jennifer W. Nielsen, og de er det første, man møder, hvis man åbner Hørsholm Kommunes nye brochure, der skal lokke nye borgere til byen.

Til mandagens møde i kommunalbestyrelsen bliver brochuren med al sandsynlighed endeligt godkendt, ligesom den allerede er blevet det af et flertal i Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg.

Brochuren, der koster kommunen 200.000 kroner, er et forsøg på at lokke nye familier til byen ved at vise, hvad Hørsholm Kommune kan tilbyde. Foto: Hørsholm Kommune

Koster 200.000 Brochuren, der koster kommunen 200.000 kroner, er et forsøg på at lokke nye familier til byen ved at vise, hvad Hørsholm Kommune kan tilbyde. Det fortæller Hørsholms borgmester Morten Slotved (K).

- Vi vil gerne have nye tilflyttere til byen, og brochuren er egentlig lavet som en del af PH Park projektet, hvor vi skal ud og fortælle, at vi er en attraktiv kommune og en god bo-kommune. Det vil vi gerne lave en kampagne om. Det er et forsøg på at få børnefamilier til Hørsholm, for det er familierne der danner grundlaget for, at vi stadig har muligheder for velfærdsydelser for vores borgere i fremtiden, siger han.

Brochuren skal ses som endnu et element i en allerede etableret strategi. I marts 2019 blev tilflyttersiden »flyttil.horsholm.dk« lanceret sammen med flere andre kampagneaktiviteter, og nu suppleres kampagnen med en fysisk og elektronisk brochure. Brochuren er en velkomstbrochure i magasin-stil til nye borgere samt til potentielle borgere.

»I sminker et lig« Da brochuren blev fremlagt for Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune, var Liberal Alliances Jakob Nybo ikke tilfreds.

Som protokollat bad han derfor administrationen om at notere, at »Liberal Alliance ønsker og arbejder for at skabe en attraktiv og velfungerende Hørsholm Kommune, men udviklingen er desværre er gået den forkerte vej med en stor skattestigning i 2021 på hele fire promille, øget venteliste på daginstitutioner og øget gældsætning. Dette tiltag er som at bruge flere penge på at sminke et lig, men ikke at genoplive patienten«.

Jakob Nybo uddyber overfor Frederiksborg Amts Avis:

- De sidste tre år er der meget, der er blevet værre, og vi kan hverken give Mette Frederiksen eller Covid-19 skylden. Vi må gribe i egen barm, og vi burde holde fokus på at levere kernevelfærd frem for alle mulige mærkelige brochurer. Vi skal være en god by, for så kommer folk af sig selv, siger han og fortsætter:

- Jeg synes hellere, at man skulle bruge de 200.000 på at nedsætte skatten og nedbringe kommunens ventelister i stedet for at sminke et lig.

Adspurgt om hvorvidt 200.000 kan gøre en forskel i kommunens samlede regnskab, svarer Jakob Nybo, at det handler om, hvilke signaler kommunen sender.

- 200.000 er ikke særlig mange penge i kommunens samlede budget, men hvis man tager 200.000 her og 200.000 der, så bliver det til noget. Når vi bruger penge, sender vi også et signal til borgerne om, hvad vi prioriterer politisk. Derfor bliver vi nødt til at bruge pengene på noget, der giver kvalitet for de borgere, som allerede bor i kommunen.

Morten Slotved er sikker på, at brochuren giver et afkast i form af nye skatteborgere. Foto: Lars Sandager Ramlow

Nye borgere giver velfærd Hos borgmester Morten Slotved giver det imidlertid ikke mening, når Jakob Nybo differentierer mellem velfærd og nye skatteborgere.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at han siger så noget. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får oplyst borgerne og nabokommunerne om de kvaliteter, der er ved at bo i Hørsholm. Kampagnen er med til at sikre den fremtidige velfærd, og derfor er den en del af vores velfærdsydelser. Vi skal sikre os, at vi har et indtægtsgrundlag fremadrettet, så vi kan have ordentlig seniorpleje og ordentlige forhold for vores børnefamilier, på vores skoler og i vores børnehaver og vuggestuer, lyder det fra borgmesteren, mens Jakob Nybo fastholder, at brochuren er udtryk for en forkert prioritering.

- Hvis man nu vil være god til tennis, bør man købe en god ketcher og øve sig, indtil man bliver god og kan levere resultater. Man skal ikke bare tage en masse billeder i tennistøj til Instagram og Facebook - man skal levere varen. Brochuren består af en masse smukke billeder, hvor man forsøger at forskønne Hørsholm i stedet for faktisk at hæve kvaliteten i kommunen, lyder kritikken fra Jakob Nybo.