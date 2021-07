Ny bog viser vej til lokale oldtidsminder

En tak til sine forældre

Jens Hald er egentlig økonom med en lang karriere i Nationalbanken. Men fornøjelsen ved at vandre og cykle ad historiske ruter fik ham til at stifte Oldtidsstifonden. Dels for at finde og formidle historien om de gamle oldtidsstier, dels for at takke sine forældre.