Ny bog: Sådan får du kontrol og skaber dit eget liv

Du har langt større kontrol over dit liv og helbred, end du er klar over - det viser den nyeste videnskab.

Elektroingeniør Henning R. Jensen fra Hørsholm forklarer med baggrund i kvantefysikken, hvordan vi hver især skaber vores liv, gennem den energi vi udsender via vores tanker, følelser og overbevisninger.

Mærker hinanden uden at være sammen

"Det har kvantefysikken vist os, fordi den har gjort os i stand til at måle, at enhver tanke udsender energi i form af elektromagnetiske bølger fra hjernen, og tilsvarende udsender hjertet elektromagnetiske bølger for enhver følelse. Frekvensen af disse bølger afhænger af vores DNA, og derfor har vi alle en unik personlig frekvens, som udsendes i form af bio-fotoner fra cellerne".