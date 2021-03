- Det væsentlige ved aftalen er, at vi nedsætter undervisningstimetallet fra 741 timer om året til 727 timer om året. Det er en aftale, som lærerne er tilfredse med, og det betyder, at der kan komme ro på området, mens lærerne får mere forberedelsestid, lyder det fra Svend Erik Christiansen (S) om den nye lokalaftale. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ny aftale sikrer lærerne mere forberedelsestid

Hørsholm kommune og Allerød-Hørsholm Lærerforening har indgået en ny aftale om lærernes arbejdstid, der betyder, at lærerne får mere tid til forberedelse.

Hørsholm - 26. marts 2021 kl. 07:30 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Efter en længere forhandlingsproces er Hørsholm Kommune og Allerød-Hørsholm Lærerforening blevet enige om en ny arbejdstidsaftale for lærerne og børnehaveklasseledere på kommunens skoler. Den lokale aftale om lærernes arbejdstid kommer, efter at KL og Lærernes Centralorganisation i august 2020 indgik en national arbejdstidsaftale. Det oplyser Hørsholm Kommune.

Den nye aftale sikrer lærerne mere forberedelsestid, og det skal være med til at skabe ro på skoleområdet, fortæller formanden for Børne- og Skoleudvalget Svend Erik Christensen (S).

- I Hørsholm Kommune har vi nogle af landets bedste lærere og børnehaveklasseledere, der hver dag - selv i en tid med Corona - skaber undervisning af høj kvalitet for vores elever. Jeg er derfor meget glad for, at det endnu en gang er lykkes at indgå en aftale med den lokale lærerforening om lærernes arbejdstid. Det væsentlige ved aftalen er, at vi nedsætter undervisningstimetallet fra 741 timer om året til 727 timer om året. Det er en aftale, som lærerne er tilfredse med, og det betyder, at der kan komme ro på området, mens lærerne får mere forberedelsestid, lyder det således fra Svend Erik Christiansen til Frederiksborg Amts Avis.

Aftale vækker glæde »Den nye arbejdstidsaftale er baseret på tillid og fleksibilitet, og den bygger ovenpå den tidligere lokale arbejdstidsaftale, samtidig med at den tager højde for den nye nationale aftale om lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid«, skriver Hørsholm Kommune desuden i en pressemeddelelse.

Et nyt element i den lokale aftale er samarbejdssporet med et årshjul, der beskriver og definerer samarbejdet mellem Allerød-Hørsholm Lærerforening, kommunen og skolerne, og som er udgangspunkt for planlægningen af lærerne og børnehaveklasseledernes arbejdstid for et kommende skoleår.

Marianne Lindholdt, der er fællestillidsrepræsentant i Hørsholm, fortæller, at aftalen vækker glæde.

- Vi er glade for, at vi i godt samarbejde med Hørsholm Kommune har landet en ny aftale, der sikrer lærerne gode arbejdsvilkår og fleksibilitet i hverdagen til at tilrettelægge deres arbejdstid, siger hun.

Arbejdstidsaftalen er gældende fra det kommende skoleår 2021/2022. De enkelte skoleledere vil gennemgå aftalen lokalt på skolerne, så alle medarbejdere får kendskab til den nye aftale.

