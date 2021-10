Siden salget i 2017 har Cirkelhuset ventet på at blive omdannet til en ny bymidte. Det går trægt, fordi Hørsholm Kommune ikke helt spiller med. Foto: Michael Wulff

Nu venter de frem for at blokere bymidteplaner

Hørsholm Kommune holder en dør på klem til det omstridte bymidteprojekt i Kokkedal

Hørsholm - 04. oktober 2021 kl. 11:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Når den ny kommunalbestyrelse i Hørsholm som noget af det første i januar skal se på, hvilke lokalplaner den skal prioritere, bliver lokalplanen for Christianshus ikke helt pillet ud af listen.

Den kommer til at være en mulighed, indtil der foreligger et konkret projekt fra de involverede parter, Athena Partners, ejendomsselskabet Wihlborgs og Fredensborg Kommune.

Det blev resultatet af kommunalbestyrelsens behandling af et initiativretsforslag fra Radikale, Venstre, Socialdemokratiet og SocialKonservative om helt at droppe en ny lokalplan.

Initiativtageren, den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard, præsenterede selv en ændring til det oprindelige forslag, som 16 af de 17 tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne tilslutte sig.

Havde ikke flertal Der var på forhånd ikke et sikkert flertal på 10 stemmer i kommunalbestyrelsen (hvor der er 19 medlemmer, red.) for de fire partiers forslag, som var sat i værk for at blokere for at planerne om at bymidteprojektet - FORMAT - kan blive realiseret ind over kommunegrænsen til Hørsholm, hvor den største del af den nye Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) ifølge planerne skal bygges.

Området - kaldt Tangen og/eller 'landingsbanen', hvor der nu er parkeringsplads - er i dag udlagt til erhvervs- og kontorformål i kommuneplanen, og området er omfattet af lokalplan 63, der i sin formålsbestemmelse muliggør erhvervsformål, der ikke må være til gene for omgivelserne.

Og sådan skal det ifølge kommunalbestyrelsens seneste beslutning blive ved med at være. Lige indtil der foreligger et så konkret projekt, et vedtaget kommuneplantillæg i Fredensborg Kommune og/eller en lokalplan.

Baggrund for initiativretsforslaget er, at handelslivet i Hørsholm og lokale politikere frygter den negative indflydelse den ny bymidte får på Hørsholms butikker.

Den kendsgerning, at projektet siden 2017 gradvist har ændret sig fra at være et område med udelukkende store boksbutikker til nu at være en bymidte med et miks af ti store butikker på 1000 m² og 8 mindre butikker, har øget frygten for, at det vil trække handel for et pænt stykke på den anden side af 100 millioner kroner årligt ud af Hørsholm.

Stop gidseltagningen Kun Liberal Alliances Jakob Nybo var ikke med på beslutningen og stemte imod. Hans eget ændringsforslag om at "prioritere NGG og borgernes frie valg" og en "opprioritering af lokalplanlægning for Christianshus-området" blev stemt ned med 16 imod og kun ham selv for.

- LA prioriterer NGG og borgernes frie valg - stop gidseltagning af NGG og borgerne, ønskede han på den baggrund at få protokolleret.

Joacim Bruus-Jensen, projektchef i Athena Partners, er skuffet og vred over den seneste forsinkelse i FORMAT-projektet i Kokkedal. Foto: Allan Nørregaard

Nu skal de levere Joacim Bruus-Jensen, projektchef i Athena Partners, overværede kommunalbestyrelsens behandling af sagen og var efterfølgende både dybt skuffet og vred.

- Det er forsinker jo bare det hele yderligere. Jeg har forstået, at Hørsholm gerne vil have NGG i kommunen. Det risikerer kommunen nu ikke at få på grund af én persons vendetta. Det er det der er skyld i det hele, lød det fra Joacim Bruus-Jensen.

Derfor lægger han nu pres på både Hørsholm Kommune og ejendomsselskabet Wihlborgs, der står for NGG-projektet.

- Kan de ikke levere, rykker vi hele NGG ind i området i Fredensborg Kommune, fastslår Joacim Bruus-Jensen.