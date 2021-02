Nu vender det mobile testcenter er tilbage

De gør videre opmærksom på, at der er begrænset kapacitet - og sidste podning foretages kl. 13.45 uanset kø. Vil du ikke stå i kø, kan du booke en tid i et af de faste testcentre. Dette gøres via coronaprover.dk

Det skal du huske

Testen foregår via podning (ikke antistof test). Husk sundhedskort, mundbind og god afstand. Det er et krav, at man påfører sig mundbind og holder minimums to meters afstand til andre.