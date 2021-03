Interessen blandt Ugebladets læsere for at være med til at navngive Apotekertorvet efter Hørsholm Apotek er flyttet har været stor. Her er vi tilbage i 2018, hvor der blev danset igennem på pladsen. Arkivfoto

Nu slutter vi navnerunde for torvet: Se de sidste forslag

Ugebladet takker læserne for de mange mange gode forslag til et nyt navn til Apotektertorvet og bringer her de seneste bud, inden vi tager sagen til næste step

Hørsholm - 24. marts 2021 kl. 17:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Efter Hørsholm Apotek er flyttet ind på centertorvet i Midtpunkt mener vi på Ugebladet, at det velkendte apotekertorv med springvandet godt kunne bruge et nyt navn.

Vi har i de sidste uger efterlyst forslag til et nyt navn, og det er væltet ind med gode idéer. Her bringer vi sidste runde med de indkomne forslag fra Ugebladets læsere, inden vi tager næste skridt i sagen:

Inge Balder: Det skal da hedde JAKOBS PLADS.

Tavs Grove: Mange torvenavne er foreslået - alle relevant begrundede. Tillad mig at foreslå navnet TORVET. Jeg tror, at navnene for andre torve her i sognet må kunne leve med, at det her bare er Torvet i Hørsholm. Andre torve er jo også fine, men det her er Torvet midt i Hørsholm.

Lisbeth B Nielsen: Apotekertovet skal IKKE ændre navn. APOTEKERTORVET er et fantastisk navn. Det rummer det hele. Ligger godt i munden, historie, genkendelse. Det hedder Apotekertorvet i folkemunde, og det skal man ikke undervurdere. Så hvorfor ikke hylde et fantastisk godt navn. Det er ligegyldigt om, der ligger et apotek, men jo da meget sjovt der 'engang' har ligget ét. Lad være at ændre, bare for at ændre det. Der er faktisk rigtig godt, det navn.

Hyggelig læsning Katrine H Maltesen: Står lige her i køkkenet og læser artiklen i Ugebladet vedrørende nyt navn til Apotekertorvet. Virkelig hyggeligt at læse de gode forslag sådan en fredag eftermiddag, hvor det er blevet fyraften. Mit forslag vil være at beholde det gamle navn APOTEKERTORVET. Jeg synes ikke, at det gør noget, at torvet afspejler noget historik for vores bymidte (den bliver vel også gammel engang). Og forslaget med en café synes jeg lyder helt fantastisk. Kunne man så endda kombinere det med en legeplads ville det jo være 'konge'. For som det ses på Nattergaleengen, hvor der er gode legepladser, er der liv - hvilket vel ikke vil være helt skidt for vores gågade. Og måske det vil være et godt alternativ til biblioteket, når solen er fremme, som vi i øvrigt har brugt meget (mest før corona) med ungerne, især når vejret har været dårligt.

Fik nye ideer Kenneth Jensen: Her er navnet: HØRSHOLM BYTORV eller BYTORVET.

Karin Egede: Med al respekt for et forhistorisk Hørsholm og blik på nutid og fremtid, har jeg, her i vort corona-indelukke, fået et par nye ideer til et nyt navn: KAR-PLADSEN, som erindring om Kongens Artilleri Regiment, som havde til huse på Sjælsmark Kaserne. FOLKEKULTURTORVET med alt hvad det indeholder af nostalgi og fremtid. MULTIKULTURTORVET i samspil med alt det kommercielle og arrangementer i Kulturhus Trommen på Bibliotekstorvet. MYRETUEN - det sted på Gågaden hvor folk samles om indkøb og kulturelle oplevelser...

Oluf Ravn: Jeg foreslår KAREN BLIXENS PLADS.

Jens Jakobsen, formand Hørsholm & Omegns Handelsforening: Gør det nu ikke sværere end det er. Torvet ligger i Gågaden. Derfor skal det naturligvis hedde GÅGADETORVET. Det er let at kommunikere til alle.

Martin Pedersen: Det skal hedde BOGTORVET.

Sidste pip fra redaktøren Som rosinen i pølseenden er det Fred Jacobsen, redaktør: Jeg synes, at det giver logik at kalde det UGEBLADETS TORV. Avisen ligger her og har kæmpe betydning for den lokale debat.

Følg med i næste nummer af Ugebladet, hvor vi viser en samlet liste med alle de foreslåede navne - og sætter gang i en læserafstemning blandt fem udvalgte navneforslag til, hvad vi skal kalde byens torv.

