Folehavekvarteret er et af områderne, der er omfattet af de nye lokalplaner. Foto: Søren Hempel

Nu skal lokalplaner med mange løse ender landes

"Vi har ventet længe nok, " siger borgmester Morten Slotved (K) og indkalder nu byrådets medlemmer for at få strikket et forlig sammen om tre store lokalplaner i Rungsted og Folehavekvarteret.

Hørsholm - 19. maj 2021 kl. 10:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det er en hel del ender, borgmester Morten Slotved (K) skal forsøge at knytte sammen op til det næste møde i kommunalbestyrelsen den 31. maj. Han har nemlig sat sig for at strikke et forlig sammen om de tre store lokalplaner, 173 og 176 for dele af det nordlige Rungsted, og 172 for Folehavekvarteret.

Første step tager han i aften, hvor han har indkaldt alle 19 medlemmer til et møde om sagen. Og det skal gerne føre til et forlig, siger borgmesteren til Ugebladet.

"Nu skal de lokalplaner landes, for jeg synes borgerne har ventet længe nok. Vi skal ikke vente til efter sommerferien. Så jeg håber og tror på, at jeg kan finde mindst ti der kan samles bag et forlig," siger han med henvisning til, at der i kommunalbestyrelsen i Hørsholm skal mindst ti stemmer til et flertal.

På økonomiudvalgets møde forleden var billedet ellers noget broget: Både radikale Henrik Klitgaard og Socialkonservative havde hver deres specifikke ønsker for at kunne godkende lokalplanforslagene, mens socialdemokraterne og Dansk Folkeparti undlod at stemme. Tilbage var således to konservative (de er fire, men to var fraværende, red.) og Liberal Alliances Jakob Nybo.

Velkendte V-ønsker Derudover er det velkendt, at Venstre (der ikke har plads i Økonomiudvalget, red.) i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) hidtil har stemt nej til alle tre lokalplanforslag.

For Venstre er frygten for fortætning, bevarelse om områdernes servitutter, så den enkelte borger kan bevare sin påtaleret, en begrænsning af muligheden for huse i to etager samt forbud mod dispensationer og arealoverførsler kardinalpunkter for at kunne gå med til lokalplanerne.

Desuden ønsker partiet at sikre områdernes grønne karakter ved at få det skrev­et ind i lokalplanernes formålsbestemmelse. Det kunne ifølge Venstres MPU-medlem Anne Ehrenreich være ved at sikre, at der skal være levende og grønne hegn.

"Vi har gennem hele processen arbejdet for, at de nye lokalplaner skulle skabe klare og trygge rammer for udviklingen i villakvartererne i Hørsholm. De ønsker er desværre ikke opfyldt i de forslag der foreligger. Derfor stemte vi nej," lyder det fra Anne Ehrenreich.

Klodserne er problemet Socialkonservative Thorkild Gruelund har analyseret sig frem til, at det, borgerne i de tre lokalplanområder mindst af alt er interesseret i, er at få en stor og høj firkantet klods lige på den anden side af hækken.

Gruelund går derfor ind i drøftelserne med et krav om, at muligheden for huse på to etager bliver pillet ud. I stedet ønsker han at få indskrevet i lokalplanerne, at husene højst må være i 1½ plan med højst 40 procent karnap eller kvist for at modgå indbliksgener. Gruelund kræver desuden, at alle former for dispensationer skal lægges op til politisk behandling.

"Det er de store klodser der er upopulære. Kald mig smagsdommer, men med 1½ plan kan du altså ikke bygge en firkantet klods," lyder det fra Thorkild Gruelund.

Mindre huse til to familier Den radikale viceborgmester er på sit partis vegne mest optaget af at få reduceret bebyggelsesprocenten på de grunde, der har mindstegrundstørrelsen, så der kan bygges et tofamiliehuse på dem.

"Her mener vi bebyggelsesprocenten skal ned. Huset bliver dermed mindre, fordi der skal bruges mere befæstet areal til carporte, affaldsbeholdere og haveskure, der skal være dobbelt. Det skal trækkes fra bebyggelsesprocenten," forklarer Henrik Klitgaard.

Konkret foreslår Radikale at nedjustere bebyggelsesprocenten på grunde til tofamiliehuse (henholdsvis mindst 1.650 og 1.460 m²) fra 25 til 22 procent.

"Ellers er jeg godt tilfreds med lokalplanerne. Det er grundigt arbejde," siger Henrik Klitgaard.

Ingen fiflen Han hæfter sig også ved, at der nu ikke kan 'fifles' med, hvornår et tofamiliehus er et dobbelthus eller omvendt: Et dobbelthus vil i lokalplanerne blive defineret som to ejendomme i én bygning med lodret skel. Der kan ikke længere bygges 'kreativt' ved at anlægge et kort 10-20 cm vandret skel, der - 'vupti' - laver et dobbelthus om til et tofamliehus med mindre krav om grundstørrelse.

Venstre anerkender, at der er sket forbedringer. Men altså ikke nok. Og Anne Ehrenreich forstår ikke, at lokalplanerne nu skal hastes igennem.

"Det skal gøres grundigt og bør tage den tid, der skal til," siger Venstrekvinden.

Gerne mindre grunde Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte hverken for eller imod på mødet i Økonomiudvalget. For DF's Glen Madsen, der ikke sidder i MPU, men i Økonomiudvalget, er det afgørende, at der kan træffes en beslutning på et så oplyst grundlag som muligt. Det har partierne udenfor MPU ifølge Glen Madsen ikke været klædt godt nok på til.

"Dansk Folkeparti har på den baggrund for nuværende stemt blank og opfordret til at hele KB bliver klædt bedre på, inden der skal træffes en endelig beslutning på KB-mødet om 14 dage," skriver DF'eren i en udtalelse. Det er, hvad der blandt andet skal ske på aftenens møde.

Jakob Nybo har en "åben og konstruktiv" tilgang til lokalplanerne, og er mest optaget af bygningernes højde.

"Jeg er nok lidt mere liberal end de fleste og så egentlig gerne mindre grundstørrelser. For det er det, moderne familier vi have," siger Jakob Nybo.