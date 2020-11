Efter 21 år som indehaver af Estate i Hørsholm er det for Marlene Hammerborg blevet tid til at tænde nyt lys i en gammel drøm om sin fars kendte lampedesigns, mens Morten Friis Nielsen, som ejer Estate Helsingør, bliver nye indehaver af Marlene Hammerborg i forretningen på Usserød Kongevej. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal drømmen udleves: Marlene sælger butikken til Morten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal drømmen udleves: Marlene sælger butikken til Morten

Ejendomsmægler Marlene Hammerborg har solgt Estate Hørsholm til kollega Morten Friis Nielsen for at løfte arven med sin fars kendte lampedesign

Hørsholm - 12. november 2020 kl. 07:32 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Hun har været ejendomsmægler i hele sit arbejdsliv - og i de 21 år af dem som indehaver af Estate i Hørsholm.

Nu har 52-årige Marlene Hammerborg taget en stor beslutning og solgt forretningen på Usserød Kongevej for at forfølge en mangeårig drøm og løfte arven efter sin berømte far, designer Jo Hammerborg.

"Det er ikke nogen hemmelighed, at min far har designet en række klassiske lamper. Det har været, og er, en stor del af mit liv, og jeg har i lang tid ønsket mig at få tid til et projekt omkring min fars design. Da jeg sammen med min søster har fået overdraget rettighederne af vores mor til de mere 200 lampedesigns, var tiden inde til at gøre noget nu," fortæller Marlene Hammerborg.

Udleve en drøm Lampeeventyret kan dog ikke forenes med at være selvstændig med egen ejendomsmæglerbutik, og da muligheden for at sælge den til sin kollega, Morten Friis Nielsen, der allerede driver Estate i Helsingør, slog hun til med det samme.

"Da Morten kom på banen, opstod der lige pludselig en oplagt mulighed for at udleve en drøm jeg altid har haft, men som arbejdet som indehaver ikke gav tid til," siger Marlene Hammerborg.

Alligevel forlader hun hverken branchen eller den lokale ejendomsmæglerforretning, men fortsætter som daglig leder af Estate-filialen. Den kombination kalder den erfarne ejendomsmægler for et drømmescenarie.

"Jeg kan jo rigtig godt lide at arbejde med kunder og ejendomme. Derfor giver det rigtig god mening for mig at kunne fortsætte med den del, men ikke længere have alt det andet administrative arbejde der følger med," forklarer hun.

Perfekte parløb Morten Friis Nielsen glæder sig over ikke kun over overdragelsen af Hørsholm-forretningen, men er især glad for det fremtidige samarbejde med Marlene Hammerborg, som han ser som det perfekte parløb.

"Marlene har gjort et enestående stykke arbejde her i Hørsholm gennem årene, og jeg forstår udmærket, at det trækker i hende at give hendes fars ikoniske lamper nyt liv. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at hun indtil videre fortsætter som daglig leder af forretningen, mens jeg tager mig af indehaverdelen. På den måde sikrer vi en god overgang for os begge, siger den 42-årige Morten Friis Nielsen, der har været ejendomsmægler siden 2002 og selvstændig siden 2013.

Hørsholm-kendskab Selv om han har base i Helsingør, har han et stort kendskab til Hørsholm. Hans kone Anne er gennem 14 år et kendt ansigt hos Wunderwear i Hørsholm Midtpunkt, og parret, der er forældre til to børn i skolealderen, har både familie og venner i Hørsholm .

Ved at have forretning i både Helsingør og Hørsholm mener Morten Friis Nielsen, at man nu får knyttet Øresundskysten sammen, ligesom der kan hentes synergier og flere ressourcer, når en samlet stab på 10-11 medarbejdere nu kan puljes.

"Det er nogle utroligt dygtige nye kollegaer, jeg får, og jeg er ikke i tvivl om, at vi sammen kommer til at hjælpe endnu flere kunder videre i livet, når nye boligbehov opstår," siger Morten Friis Nielsen.