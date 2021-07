Se billedserie Den runde 'Kronhøj'-bygning skal rumme boliger, caféer og mindre butikker. Illustration: RUM

Nu skal den berygtede station have øjne

Boliger, plejehjem og natlukket p-hus skal forandre Kokkedal Station fra oplevet utrygt sted til en ny levende bydel

Hørsholm - 07. juli 2021 kl. 11:53 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Kokkedal Station har umådelig svært ved at slippe af med sit ry om at være et utrygt sted.

Selv om politiets statistikker peger i en anden retning, har næsten halvdelen af de adspurgte i nyligt offentliggjort tryghedsmåling peget på, at de oplever Kokkedal Station som et utrygt sted.

Om det så er fakta, opfattelse eller oplevelse, så er det noget mændene og kvinderne bag Sophienberg Gruppen, vinder af konkurrencen om at udvikle Kokkedal Station, har måttet forholde sig til i projektet, de har kaldt 'Kronholm'.

Lys i vinduerne "Tryghed har spillet en stor rolle," bekræfter kommerciel direktør i Sophienberg Gruppen, Thue Stagsted, og henviser til, at Kokkedal Station en gang i slutningen af 2024, når det hele efter planen skal være færdigbygget, vil have fået øjne.

"Med boliger, plejehjem og dagligvarebutik vil der altid være lys i vinduerne. De er stationens øjne," sagde arkitekt Johnny Svendborg, projektets fagdommer, blandt andet under torsdagens præsentation af projekterne på stationsområdet.

Han havde sammen med bedømmelsesudvalget - Økonomiudvalget og Miljø- og planlægningsudvalget - været med til at udpege Sophienberg Gruppen som vinder af projektet, tæt fulgt af Generous, der måtte tage til takke med en andenplads ud af i alt fire bud og en trøstepræmie på 150.000 kroner for anstrengelserne.

"Området vil være åbent, og der vil hele tiden være trafik og mennesker," tilføjede Thue Stagsted. (Artiklen fortsætter efter foto...)

Arkitekt Johnny Svendborg var fagdommer på projektet og været med til at udpege Sophienberg Gruppen som projektvinder. Han præsenterede de forskellige bud. Foto: Fred Jacobsen

Mange specifikke krav Tryghed var også højt på dagsordenen hos opdragsgiveren fra Hørsholm Kommune, som ifølge Thue Stagsted har budt ind med mange ønsker.

"Det er ikke i alle udbud, hvor der stilles så mange og specifikke krav. Nogle steder får man sådan set bare stillet til rådighed med besked om at bygge noget der. Her har kommunen virkelig sat nogle rammer," forklarede Thue Stagsted om området, der kommer til at bestå af et privat plejehjem med 50 boliger, leje- og ejer- og ungdomsboliger, en dagligvarebutik med parkeringshus og flere p-pladser til pendlerne.

Over 600 p-pladser Antallet af p-pladser har været til diskussion i tiden op til kommunalbestyrelsens godkendelse af tilbuddet, der den 28. juni blev stemt hjem med ni stemmer for (K og R), seks imod (V, DF, LF, SK) og to socialdmokrater, som undlod at stemme.

Kommunen kommer selv til at råde over 350 parkeringspladser, som er en mindre forøgelse i forhold, alt efter hvordan man regner.

"Vi har talt op og nået frem til, at der er 300 pendlerpladser. Vi talte flere, men nogle biler holdt ulovligt," oplyser by- og erhvervsdirektør Ole Stilling og skønner, at den reelle forøgelse af pendlerpladser vil være på godt 30. De kommer til at være i parkeringshus­et på østsiden af banen. (Artiklen fortsætter efter foto...)

'Kronholm' forandrer stationsområdet betydeligt. På denne illustration kan du eksempelvis skimte den nuværende stationsbygning. Illlustration: RUM

Dertil kommer de p-pladser, der er tilknyttet de kommende boliger - blandt andet den cirkulære bygning med navnet 'Kronhøj', som skal binde området sammen - plus en ny bro hen over banelegemet. I alt vil der være 606 parkeringspladser i området.

Fik kolde fødder Et af kommunens krav til det samlede projekt var et privat friplejehjem med 50-70 bolig­er, som der dog nu er blevet skruet ned for.

I lyset af KLK's (Kommunernes Landsforenings Konsulenter, red.) seneste prognose om behovet for plejehjemspladser i Hørsholm har et flertal i kommunalbestyrelsen fået 'kolde fødder' og besluttet sig for, at der nu skal være 50-60 boliger.

"Kravet er blevet ændret til, at det ikke kan være under 50 boliger," oplyser Ole Stilling. (Artiklen fortsætter efter foto...)

Sådan præsenteres Sophiegruppens samlede projekt for Kokkedal Stationsområde. Illustration: RUM

Når der oprindeligt blev ønsket flere pladser, skyldes det, at udbuddet var udfærdiget, da den tidligere (2018, red.) udgave af prognosen forelå.

Siden er der lavet en ny (2021, red.), som reducerer behovet for plejehjemspladser i Hørsholm i 2030 betragteligt.

Ud over Kokkedal Station er der et privat plejehjem med 60-70 pladser på vej på to erhvervsmatrikler på hjørnet af Ved Klædebo og Kokkedalsvej.

Kommerciel direktør i Sophienberg Gruppen og borgmester Morten Slotved i regnvejr ved præsentationen. Foto: Fred Jacobsen

