Projektleder Anne Sofie Elgaard Sørensen og Simon Glinvad Nielsen, partner i LivingCities, skal forsøge at organisere et samarbejde om at udvikle Hørsholms byliv. Foto: Fred Jacobsen

Nu skal bylivet have et skub

Hørsholm Bysamarbejde skal nu sørge for samling for at sikre Hørsholms fremtid som handelsby - og alle skal med

Hørsholm - 06. oktober 2020

Butiksejere, politikere og handels- og erhvervsorganisationer i Hørsholm har brugt mange snakke og en del rapporter for at forsøge at blive klar på, hvad der skal til for at Hørsholm overlever som en attraktiv by med et sundt handelsliv.

Trusler er der nok af: Stigende internethandel, konkurrerende nabobyer, stagnerende befolkningsudvikling - og så en coronakrise oven i hatten, som bestemt ikke har gjort livet lettere.

Grundtonen er, og har været, at alle skal stå og arbejde sammen for ikke bare at modstå truslerne, men også udvikle byen.

Mød byspillet Det arbejde sættes de nu skub i under overskriften Hørsholm Bysamarbejde.

Allerede fra denne uge vil borgerne kunne møde et af de første initiativer, som kaldes Hørsholm Byspil. Fra 7. oktober frem til 31. oktober vil de i kommunens indkøbssteder møde Hørsholm Byspil, hvor de får mulighed for at give stederne point og for at komme med kommentarer og forslag til, hvordan de kan forbedres.

Fungerer byrummet? "Vi opfordrer alle til at gribe muligheden og blive hørt. Det behøver ikke at tage mere end 10 minutter," siger Anne Soefie Elgaard Sørensen, der er Hørsholm Kommunes projektleder på Hørsholm Bysamarbejde.

Formålet med Hørsholm Byspil er at få et billede af, hvordan de forskellige byrum i kommunen fungerer. Byrummene er afgørende for, om Hørsholm opleves som en levende og attraktiv by.

"Erfaringen er, at når private, offentlige og civile kræfter går sammen om at skabe bedre byer, kan de komme meget langt. Men det kræver, at samarbejdet organiseres og at aktørerne har lyst til at bidrage," forklarer Anne Sofie Elgaard Sørensen.

Det arbejde har kommunen nu selv sat sig i spidsen for at få gang i. Målsætning er at styrke Hørsholms byliv.

Til at understøtte arbejdet har kommunen hyret rådgivningsvirksomheden LivingCities, i første omgang frem til nytår.

Zigzag på gågaden "Jeg har i den seneste løb løbet zigzag op og ned ad gågaden for at fortælle om projektet, og jeg må sige, at jeg har mødt stor opbakning," fortæller Anne Sofie Elgaard Sørensen, der har en baggrund som byplanlægger.

Det handler dog langt fra kun om gågaden. Hørsholm Bysamarbejde handler nemlig ifølge projektlederen også om at aktivere foreninger, Rungsted Bytorv, Rungsted Havn, Kongevejscentret, ildsjælene i Støt Lokalt, gymnasiet. "Hele møllen," som projektlederen udtrykker det.

Baggrund for Hørsholm Bysamarbejde skal findes i budgetaftalen 2019, hvor forligspartierne Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre blev enige om at afsætte 600.000 kr. til en analyse af udviklingen i bymidten. En forudsætning af aftalen var, at de handlende skal bidrage til det samlede projekt med "et forholdsmæssigt beløb."

"Når vi vælger at putte ressourcer i det her, så er det jo fordi et sundt handelsliv er en væsentlig del af byens DNA," siger viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R).

Det første udspil, Hørsholm Byspil, er ifølge Klitgaard tænkt som en brugerundersøgelse. De afsatte penge bruges således ikke på endnu en rapport, men skal give et bredere billeder af, hvad der skal til for at skabe et godt byliv.

"Hvis vi som kommune skal investere her, skal vi hele vejen rundt," lyder det fra viceborgmesteren, der også pointerer, at rådgivningsvirksomheden LinvingCities er udpeget af detailhandelen selv