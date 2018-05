Der er nye skraldespande på vej til boligejerne i Hørsholm.Foto: Hørsholm Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal Hørsholm sortere affald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal Hørsholm sortere affald

Hørsholm - 15. maj 2018 kl. 05:17 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholms boligejere skal have nye skraldespande. Fra næste år skal borgerne i Hørsholm nemlig sortere deres affald i de fire kategorier plast, papir, glas og metal, og derfor får alle boligejere udleveret to nye beholdere, som begge er todelte. Det vil desuden også være muligt at få en ekstra beholder til sortering af pap.

I Hørsholm Kommune er man i fuld gang med forberedelser til affaldssorteringen, og Miljø- og Planlægningsudvalget har således netop godkendt et fælles udbud af affaldsindsamlingen. Det er nemlig den samme sorteringsordning, som skal rulles ud i både Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner, og de tre kommuner finder det derfor fordelagtigt at gå sammen om et fælles udbud for at opnå stordriftsfordele.

- Kommunen har nu lagt et solidt fundament i forhold til, at der i fremtiden genanvendes meget mere affald til en kosteffektiv pris. For det første er denne beslutning et vigtigt skridt i retning mod at imødekomme den nationale målsætning om, at vi skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet inden 2022. Derudover glæder det mig, at der er sagt ja til, at vi laver et fælles udbud sammen med Allerød og Rudersdal kommuner, da det betyder, at omkostningerne til den nye ordning bliver mindre, end hvis vi udbød opgaven alene, siger Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

I forbindelse med den nye affaldsordning har Miljø- og Planlægningsudvalget også sagt ja til ændringer i det såkaldte affaldsregulativ, hvor den nye ordning nu er indskrevet. Der venter nu en fire uger offentlig høringsperiode for regulativet forud for den endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Hørsholm Kommune forventer at have indgået en aftale med en renovatør i slutningen af året. Leveringen af de nye skraldespandsbeholdere vil begynde i 2019, indtil alle borgere har fået nye beholdere i efteråret 2020. Affaldssorteringen planlægges at starte i etageboliger og rækkehuse, inden det også skal omfatte villaer og lignende.