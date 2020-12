Det falder flere byrådspolitikere for brystet, at Hørsholm Kommune har stået for en meget uheldig beboersammensætning, da 11 af de 22 boliger er blevet anvist til flygtninge. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Nu siger politikerne stop: Flygtninge har fået hver anden bolig

Halvdelen af Møllevængets 22 nye boliger har Hørsholm Kommune tildelt flygtninge. "Helt håbløst," siger DFs Glen Madsen. Borgmesteren vil nu være med til at sikre en bedre fordeling

Hørsholm - 02. december 2020 kl. 07:57 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det vækker politisk opsigt og harme blandt flere kommunalbestyrelsesmedlemmer i Hørsholm, at det er flygtninge, der er flyttet ind i halvdelen af de 22 spritnye almene boliger på Møllevænget.

SocialKonservative Thorkild Gruelund synes, at det er drøn ærgerligt, at det nye boligområde får en så dårlig og uheldig start, som tilfældet er.

Som omtalt har boligselskabet bag byggeriet, DOMEA, ikke færdiggjort de 22 lejligheder indvendigt, men overdraget dem med rå og kolde betonvægge. Og nu viser det sig, at Hørsholm Kommune, der har den fulde anvisningsret til alle 22 boliger, har 'givet' 11 lejligheder til flygtninge, som for de flestes vedkommende er fraflyttet pavillonerne ved det tidligere rådhus på Ådalsparkvej.

Alle har stået på akutboliglisten og tilhører den gruppe af flygtninge, hvor kommunen har pligt til at sørge for en permanent bolig til dem.

SAGEN KORT December 2016: Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal bygges 36 almene boliger på Møllehusgrunden. LA, Venstres Ove Petersen stemmer imod, resten af Venstre undlader at stemme

Januar - juni 2017: Naboerne til Møllehusgrunden protesterer på flere borgermøder mod antallet af boliger og byggehøjden

April 2017: Projektet reduceres fra 36 til 28 boliger

Oktober 2017: Projektet reduceres yderligere til 22 boliger. "Ikke flere tæsk i luften fra vores side," siger nabotalsmand. Lokalplan vedtages. Boligselskabet DFB og DOMEA havde på daværende tidspunkt egentlig droppet projektet, men forhandlingerne med Hørsholm Kommune blev genoptaget

Oktober 2019: Spaden kom i jorden til de 22 nye almene boliger

30. oktober 2020: Boliger blev meldt indflytningsklar, og de første beboere rykkede ind

Hørsholm har fået et tilskud på 1,5 millioner kroner til de samlet set 3,4 millioner, kommunen skal skyde i projektet som grundkapital. I alt blev byggeriet sat til ca. 34 millioner kr. Ingen små eller store ghetto'er Sagen har dog udløst stor kritik på det seneste økonomiudvalgsmøde, og Dansk Folkepartis Glen Madsen kalder det for "helt håbløst".

"Det duer ikke at klumpe så mange sammen. I en tid med ghettopakker, og hvor boligblokke rives ned - fordi man kan se, hvor store udfordringer, der følger med - er det her ud fra en integrationsmæssig vinkel en trist måde at besegle det nye boligområdes skæbne på," siger Glen Madsen, der mener, at fordelingen skulle have været lagt op til en politisk beslutning.

Heller ikke Thorkild Gruelund ser på sagen med venligt stemte øjne.

"Det her får administrationen ikke ros for. Selvfølgelig skal vi flytte flygtninge ud af de midlertidige boliger i et ordentligt tempo. Men her har vi været lige lovlig hurtige," mener Gruelund.

Han er sikker på, at de (flygtningene - red.) er nogle søde og rare mennesker, men det er forkert at koncentrere dem i et lille boligområde.

"Det er sundt at sprede dem til alle boligområder i Hørsholm - og det bedste vil altid være et godt miks af borgere, så vi sikrer, at alle boligafdelinger i Hørsholm er attraktive. Vi skal hverken have store eller små ghetto'er," siger Thorkild Gruelund til Ugebladet.

Både Glen Madsen og Thorkild Gruelund oplyser, at de er bekendt med, at etniske danske Hørsholmborgere har sagt nej til en bolig på Møllevænget efter de er blevet klar over beboersammensætningen.

Noget vil skal se på Borgmester Morten Slotved (K) regner nu ikke med at det bliver noget problem på Møllevænget, alt den stund, at de pågældende borgere har boet i Hørsholm i flere år - og der har ikke før været problemer.

"50 procent flygtninge er selvfølgelig noget vi skal se på. Som borgmester vil jeg godt være med til at sikre en anden fordeling, og det er klart, at det bliver noget vi skal følge tættere politisk, så der er en diversitet," siger Morten Slotved og finder det vigtigt, at der også er boliger klar til fraskilte familier fra Hørsholm.

Det har aldrig været planen Annette Wiencken (UP), deler den opfattelse.

"Det har aldrig været planen, at det skulle være halvdelen. Jeg var selv formand for det særlige flygtningeudvalg (§17 stk.4 - red.), og vi havde klare principper om, at det skulle være et godt miks af beboere. Tanken var, at det skulle være et par stykker eller tre, måske fire flygtninge," udtaler Annette Wiencken.

Men den tidligere Venstre-politiker tror dog sagtens, at det kan komme til at fungere alligevel i Møllevænget.

"De er jo mennesker som alle os andre, og de har jo boet i flere år i pavilloner, og vi har som kommune pligt til at skaffe dem en bolig. Det var bare ikke tanken, at det skulle foregå sådan," tilføjer hun.

Hos Venstre er det ifølge borgmesterkandidat Ann Lindhardt bestemt heller ikke deres politik, at Møllevænget risikerer at ende som "en multikulturel social parkeringsplads".

"Det er ikke god integration. Det gavner hverken integrationen eller vores by," lyder det fra Ann Lindhardt.

FAKTA I notat om de almene boliger på Møllevænget har kommunens administration kortfattet begrundet, hvorfor de mange flygtninge er anvist til en bolig her:

Fordi det var en del af formålet med opførelsen af Møllevænget

For at opfylde en præmis for statstilskud til kommunens eget indskud i byggeriet

For at opfylde integrationslovens krav om tilbud om permanente boliger, når det er muligt

For at udvide omkostningsbevidsthed i relation til pavilloner og andre midlertidige boliger - nu og på sigt

For at medvirke til at gøre rådhusgrunden klar til salg mv.

Kilde: Hørsholm Kommune I notat om de almene boliger på Møllevænget har kommunens administration kortfattet begrundet, hvorfor de mange flygtninge er anvist til en bolig her: Nyt notat I kommunens administration har man nu udarbejdet et otte siders notat om de almene boliger på Møllevænget og indkvartering af flygtninge.

Af notatet fremgår det, at Møllevængets boliger netop skulle være mindre boliger til en lavere husleje, som kunne bebos af flygtninge - som kommunen på daværende tidspunkt havde lovkrav om at hjælpe videre fra den midlertidige bolig til en permanent bopæl - men Møllevænget er også målrettet skilsmisseramte, kontanthjælpsmodtagere og andre socialt truede.

Det var samtidig en klar forudsætning for, at Hørsholm Kommune kunne modtage statstilbud til boliger, at det netop var den type mindre boliger.

"Bebyggelsen er altså i nogen grad opført til flygtninge, og som kommune har vi en lovmæssig pligt til at tilbyde en permanent bolig, når det er muligt, til de flygtninge, der kom til Hørsholm før 1. marts 2019," forklarer centerchef Peter Juul Andersen.

For hovedparten af de flygtninge, der er flyttet ind i de 11 boliger på Møllevænget, har de siddet flere år i midlertidig indkvartering. Heraf flere i pavillonerne ved det tidligere rådhus på Ådalsparkvej. En grund der nu skal gøres klar til salg.

"Vi får løbende tilbudt andre almene boliger i Hørsholm, men vi har haft udfordringer med at finde boliger der matchede. De var typisk for dyre og/eller for store," begrunder centerchefen det, at forholdsvis mange flygtninge fik tilbud om at bo på Møllevænget.

