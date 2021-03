I 2002 har Anonym Ungerådgivning oplevet en betydelig stigning i antallet af henvendelser om unge med psykiske problemer. Modelfoto Foto: New Africa - stock.adobe.com

Nu opruster kommunen: Unge strømmer til psykolog-rådgivning

En betragtelig stigning i henvendelserne til Anonym Ungerådgivning får nu Hørsholm Kommune til at opgradere den psykologiske rådgivning for de 13-25 årige

Hørsholm - 05. marts 2021 kl. 17:30

Stadig flere unge bokser med psykiske problemer. Det i en grad, at de har svært ved at håndtere det selv. Og det er kun blevet en større belastning under corona-pandemien.

Det har de tydeligt mærket hos Anonym Ungerådgivning for de 13-25 årige i Hørsholm Kommune, som i de seneste ti måneder har oplevet en stor stigning i antallet af henvendelser.

Da kommunen samtidig har fordoblet antallet af psykologsamtaler fra fem til ti, så er presset på den psykologisk rådgivning øget så meget, at der er op til seks ugers ventetid.

En situation som Hørsholm Kommune nu løse ved at opruste ressourcerne hos Anonym Ungerådgivning.

Forstærket under corona I en pressemeddelelse meddeler kommunen, at der er blevet tilknyttet en ekstra medarbejder til ungerådgivningen foreløbig frem til april 2021. Dermed er de to personer til at tage sig af henvendelserne, som i corona-året 2020 løb op i 273 fra henholdsvis de unge selv, forældre og fagprofessionelle. Af dem blev 57 til et decideret psykologforløb med op til ti samtale pr. sag.

I fjerde kvartal af 2019, som var det første for Anonym Ungerådgivning, modtog de 39 henvendelser. Ganges det op til et år ville det blive 156 henvendelser.

"Vi oplever sjældent henvendelser alene på grund af covid-19. Til gengæld oplever vi, at de unges eksisterende udfordringer oftest forstærkes," udtaler Kirsten C. Andersen, psykolog i Anonym Ungerådgivning".

KONTAKT Anonym Ungerådgivning er et åbent, anonymt og gratis samtaletilbud til unge mellem 13-25 år, som er bosat eller har skolegang i Hørsholm Kommune.

Kontakt Anonym Ungerådgivning på telefon 4015 2970 eller email anonym-ung@horsholm.dk

Læs mere på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Nedtrykt uden motivation Hun oplever, at de unge i højere grad end tidligere fremstår nedtrykte og med søvnproblemer, at de føler sig udfordrede i forhold til at opretholde social kontakt og struktur i hverdagen, og at de generelt oplever manglende overblik og motivation i forhold til både skolearbejde og hverdagen.

Der er nu to medarbejdere til at tage imod henvendelser fra unge, forældre og fagpersoner. Formanden for Børne- og skoleudvalget Svend Erik Christiansen (S) gælder sig over, at kommunens administration har kunne omprioritere midler for at afhjælpe det stigende pres på ungerådgivningen.

"Det er bekymrende at se at så mange unge mistrives under covid-19 nedlukningen. Det er vigtigt, at vi kan sætte hurtigt ind og hjælpe de unge, som rækker ud efter hjælp," fastslår udvalgsformanden.

