Nu må de hæve skatten endnu mere

Hørsholm kan lade skatten stige med op til 0,36 procent for at kompensere for tab på udligningsreformen

Hørsholm - 10. september 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Hørsholm har i dag fået endnu en tangent at spille på i de igangværende forhandlinger om næste års budget for kommunen.

Social- og indenrigsministeriet har i dag i en pressemeddelelse oplyst, at Hørsholm Kommune får mulighed for at hæve skatten i 2021 med yderligere 18,5 millioner kroner oven i 9 millioner, som ministeriet i forvejen havde givet udligningsramte kommuner grønt lys for uden at blive straffet for det.

Det er kun rimeligt Med dagens meddelelse kan skatten i Hørsholm stige med 0,357 procent som kompensation for det tab, kommunen er pålagt på grund af udligningsreformen.

Som følge af aftale om udligningsreform skal en eventuel restramme til skatteforhøjelser prioriteres til de få kommuner, som foruden tab i udligningsreformen har de største nettotab i 2021 som følge af udløbet af to overgangsordninger for 2019-2020.

Ni kommuner har søgt om at få del i restrammen, syv fik det.

Baggrunden for de to overgangsordninger er de ændringer, der vedrører uddannelsesstatistik og det aldersbestemte udgiftsbehov ved tilskudsudmeldingen for 2019.

De syv kommuner har alle et tab på mere end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget på udligningsreformen og mere end 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget på udløb af de to overgangsordninger.

De syv kommuner er ud over Hørsholm, Rudersdal, Gentofte, Vallensbæk, Hillerød, Greve og Fanø.

Kilde: Social- og indenrigsministeriet Det fremtvinger, omend ikke begejstring, så dog et anerkende nik hos byens borgmester Morten Slotved (K).

"Ministeriet erkender, at udligningen har kostet os penge. Det er kun rimeligt, når det nu er, at det er via skatten, udligningstabet skal udlignes," siger Morten Slotved til Ugebladet.

Tæt på aftale Han er sammen med sine i alt syv konservative, tre socialdemokrater, radikale Henrik Klitgaard plus socialkonservative Thorkild Gruelund og løsgænger Annette Wiencken i færd med at lægge de sidste brikker i det puslespil, der skal resultere i en budgetaftale.

Slotved regner med, at der foreligger et forlig i den kommende uge.

Til dem med store tab Når Hørsholm nu får lov til at hæve skat for yderligere 18,5 millioner kroner, skyldes det, at kommunen har søgt og fået del i den restramme, der ifølge ministeriets pressemeddelelse er fordelt "til kommuner med store tab på både udligningsreform og udløb af overgangsordninger."

15 kommuner med tab på reformen kan derfor øge indkomstskatten svarende til tabet, og det har de besluttet sig for at gøre. Tilbage er en restramme på 194,2 mio. kr., som nu er fordelt til kommuner med tab på både reformen og på udløb af to overgangsordninger vedrørende udligning.

Reform sikrer velfærd "Der skal være råd til velfærd i hele landet, og det sikrer vi med udligningsreformen. Det gælder også i de kommuner, som skal bidrage mere. Derfor får de syv kommuner med de største tab på både udligningsreformen og udløb af overgangsordninger mulighed for at hæve skatten lidt ud over den ramme, de automatisk har fået," forklarer Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i pressemeddelelsen.

Mangler afklaring "Det, vi så ikke helt ved endnu, er, i hvilket omfang vi kan beholde provenuet de kommende år. For denne kompensation gælder kun år ét. Det har vi endnu ikke fået et klart svar på," tilføjer borgmesteren, der fortsat mener, at det "er forkert, at vi skal betale mere i udligning."