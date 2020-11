Se billedserie Lærke Nelson og Inga Nielsen, formand for Hjerteforeningen i Hørsholm, på Hjertestien på Hørsholm Golf. Annemie Stege Boje kom ikke med på billedet på grund af sygdom. Foto: Fred Jacobsen Foto: Fred Jacobsen

Nu kan du få gode råd fra læger på Hjertestien

To hjertelæger fra Hørsholm har knyttet sig til Hjerteforeningen i Hørsholm for at bidrage frivilligt

Når Hjerteforeningen i Hørsholm nytårsdag inviterer til sin traditionelle nytårskur med en gåtur på Hjertestien og efterfølgende champagne og kransekage, får de selskab af de to hjertelæger Lærke Nelson og Annemie Stege Bojer fra Hørsholm. Og dem kan medlemmerne også se mere til hen over året. Lærke og Annemie har nemlig tænkt sig at levere et stykke frivilligt arbejde i den lokale forening.

Det giver mening "Fordi det giver mening på en anden måde, og fordi jeg kan lide at undervise," siger Lærke Nelson, der er læge på hjertemedicinsk afdeling på Rigshospitalet, hvor hun sidder i en forskerstilling og snart skal forsvare sin ph.d.

Lærke Nelson er desuden instruktør i Hjerteforeningens hjertekurser 'Giv Liv'. En akvitivitet, der lige nu er sat på pause på grund af corona.

"Fordi jeg brænder for formidling, som er at koge det svære lægefaglige ned til noget alment," forklarer Annemie Stege Bojer om sine bevæggrunde for at tilslutte sig den lokale hjerteforening.

De har læst sammen, de arbejder sammen - og de bor nu også begge to i Hørsholm. Lærke har boet her i nogle år, Annemie flyttede til for tre måneder siden og ser sin frivillige indsats som en oplagt mulighed for at lære lokalsamfundet bedre at kende.

Mange spørgsmål De to læger har selv henvendt sig til hjerteforeningens lokale formand, Inga Nielsen, som er oven ud lykkelig for Lærkes og Annemies hjælpende hænder og fødder.

"Jeg er stolt over, at det kan lade sig gøre. Der er så mange, der har mange spørgsmål, er usikre og utrygge. Så det er fantastisk at have nogen, der kan forklare, hvad det handler om," lyder det fra Inga Nielsen.

Et anderledes møde Planen er, at de to læger - med nytårskuren som et festligt startskud - blandt andet skal lave 'gå-med-lægen'-ture på hjertestien.

"Der kan være meget, man som en hjertepatient undrer sig over eller ikke forstår. Og her kan vi så få en uformel snak om de svære ting," siger 36-årige Lærke Nelson. Hun regner også selv med at få et fagligt udbytte af indsatsen.

"Det bliver et anderledes møde mellem læge og patient, en helt anden situation," forklarer hun.

Lærer fra patienterne 34-årige Annemie Stege Bojer laver blandt andet en podcast med hjerteinformation og ser også selv en mulighed for at blive klogere.

"Man lærer så meget af at snakke med patienter om deres behov og bekymringer. Det er nemlig ikke altid det samme der optager os som læger og som optager patienten," siger Annemie Stege Bojer.

Ud over de planlagte gåtur på Hjertestien vil de to hjertelæger deltage i foreningens cafémøder med oplæg, foredrag og spørgetime.