Se billedserie Sanne Salomonsen giver livekoncert lørdag aften på Ridebanen - og lige efter følger Anne Linnet. Pressefoto Foto: Elona Sjogren

Send til din ven. X Artiklen: Nu kaldes der til Kulturdag: Anne og Sanne indtager Ridebanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kaldes der til Kulturdag: Anne og Sanne indtager Ridebanen

På lørdag er Ridebanen stedet, hvor Hørsholm samles til aktiviteter, oplevelser, debat, optræden og musik. Om søndagen fortsætter Hirschholm Festival

Hørsholm - 02. september 2021 kl. 15:56 Kontakt redaktionen

Efter sidste års coronaaflysning vender Kulturdagen tilbage på lørdag den 4. september med et brag af et program.

Foreninger, kulturaktører og en perlerække af både garvede og unge kunstnere og performers udfolder sig på Ridebanen med et program fyldt med oplevelser for alle Hørsholms borgere. Og den store finale bliver med musiklegenderne Sanne Salomonsen og Anne Linnet. Og det hele er gratis for borgerne.

Indbegrebet af Hørsholm "Kulturdagen er for mig indbegrebet af Hørsholm - stærkt fællesskab, oplevelser af højeste kvalitet og aktive, engagerede borgere. Jeg glæder mig helt vildt til årets Kulturdag. Jeg glæder mig til koncerterne på scenen, og jeg glæder mig til at møde kommunens fantastiske frivillige foreningsliv, som står bag en lang række spændende aktiviteter i løbet af dagen" siger Nadja Maria Hageskov, formand for Sport-, fritid- og kulturdagen i en pressemeddelelse, hvor hun samtidig sender en stor tak til alle frivillige, som står på tæer for, at Hørsholm kan få en skøn dag.

For alle aldre Traditionen tro åbner kulturdagen kl. 11 til en Ridebane-festplads fyldt med aktiviteter. Frivillige foreninger og kulturaktører byder på spændende snakke og oplevelser.

Her er der rig mulighed for at få et indblik i kommunens lokale kultur- og fritidsliv.

Der vil være rig mulighed for både at prøve og se hvad Hørsholms kultur- og fritidsliv har at byde på.

Igen i år gentages succesen med Hørsholm Rungsted Løbeklubs legehelteløb til børn.

Sjov med Hr. Skæg På scenen i løbet af dagen er der også sjov for børnene med Hr. Skæg, der gæster Hørsholm i dagens anledning.

Aktiviteterne spænder fra gode samtaler over frivillighed, idrætsaktiviteter og kreative udfoldelse - man kan endda udfordre en af vores lokale skakentusiaster i et spil skak. Der vil også være gadeteater, forfatterforedrag til både store og små samt, debat om Kulturpolitik i Hørsholm ved vores lokale politikere og Tine Gøtzsche som moderator. Artiklen fortsætter under foto...

Der er altid god stemning på Ridebanen, når Hørsholm samles til Kulturdag, der efter sidste års coronaaflysning vender tilbage med et brag på lørdag den 4. september fra kl. 11-23. Foto: Hørsholm Kommune

KRASH, Anne og Sanne Hvis du har savnet at komme til koncert er Kulturdagen også stedet. Der startes tidligt med det lokale Musikalske Potpourri efterfulgt senere på eftermiddagen af Hørsholms unge lokale talenter fra Kulturhus Trommens KRASH.

Derimellem kommer Klubien&co på scenen og spiller Danseorkestret. Om aftenen bydes der på musik for både det unge publikum og til dem, der har lidt flere somre på banen. Først på aftenen synger Askling og Chris Burton på den lille scene, inden hele Kulturdagens sluttes af med selveste Sanne Salomonsen og Anne Linnet, der på skift indtager den store scene, henholdsvis kl. 21 og 22.

PROGRAM 11.00 Legehelteløb (nummeruddeling mellem 10:30 og 11) (billetter kræves) - Hørsholm Rungsted Løbeklubs pavillon

11.30 Mød børnebogsforfatter og tegner Rasmus Bregnhøi - Hørsholm Biblioteks pavillon

12.00 Foreningen Musikalsk Potpourri - Lille scene

12.00 Musik og Leg for de små - Musikskolens pavillon

12.00 Kulturløb for voksen (dist. 5km og 10km) (billetter kræves) - Hørsholm Rungsted Løbeklubs pavillon

12.00 Historisk vandretur i Hørsholm Slotshave Guide: Malene Rossau - Hørsholms Egns Museum/Museum Nordsjælland pavillon

12.30 Gadeteater: To mand og en planke - Plænen

13.00 Hr. Skæg - Store scene

14.00 Musikskolen instrument demo - Musikskolens pavillon

14.00 Historisk vandretur i Hørsholm Slotshave Guide: Malene Rossau - Hørsholms Egns Museum/Museum Nordsjælland pavillon

14.30 Forfatterforedrag: Mich Vraa fortæller - Lille scene

14.30 Ponyridning: Hørsholm Rideklub- Tæt på hoppeborgen

15.00 Kulturpolitik i Hørsholm, partilederdebat modereret af Tine Gøtzsche - Lille scene

15.00 Gadeteater: Skøre strømere - Plænen

16.00 KRASH Rap - Lille scene

16.00 Historisk vandretur i Hørsholm Slotshave Guide: Malene Rossau - Hørsholms Egns Museum/Museum Nordsjælland pavillon

17.00 Klubien & co spiller Danseorkestret - Store scene

19.30 KRASH One Stems - Lille scene

20.00 Askling - Lille scene

20.30 Chris Burton - Lille scene

21.00 Sanne Salomonsen - Store scene

22.00 Anne Linnet - Store scene En stor kulturweekend Det er slet ikke kun lørdag, at der sker noget i Hørsholm. Hele weekenden står nemlig i kulturens tegn med en lang række begivenheder i Hørsholm.

For søndag den 5. september gælder det Hirschholm festival fra kl. 11-17 - Hørsholms nye kulturfestival med aktiviteter for hele familien, der kredser om historien om Hirschholm Slot, Caroline Mathilde og Struensees kærlighedsaffære.

Festivalen arrangeres af Hørsholm Egns Museum/Museum Nordsjælland. Gratis entré.

Flagdag søndag Søndagen er også Flagdag, hvor vi hyler vores veteraner og i år har særligt fokus på pårørende og børnene.

I anledning af flagdagen er ligeledes arrangeret en ishockeykamp for veteraner. Som noget særligt i år, inviterer Operators Hockey Club nemlig lørdag aften veteraner til at fejre flagdagen 2021 med ishockeykamp i Bitcoin Arena (Hørsholm skøjtehal). Her spiller veteraner fra Operators Hockey Club og med kendte legender fra dansk ishockey en memorial kamp for at hylde tidligere udsendte. Kampstart kl. 19.45. Gratis entré.

"Vi håber på at se rigtig mange til til årets Kulturweekend i Hørsholm Kommune," siger Nadja Maria Hageskov.

Se hele programmet på www.kulturdag.dk

Dem kan du møde Følgende Hørsholm-foreninger står klar til at møde borgerne på lørdagens Kulturdag:

Aktiv Kunst

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

Hjerteforeningen Hørsholm

Hørsholm Egns Museum/Museum Nordsjælland

Hørsholm Kirke

Hørsholm Kunstforening

Hørsholm Musikskole

Hørsholm Rungsted Løbeklub

Hørsholm Rungsted Tennisklub

Hørsholm Ungdoms og Kulturforening

Hørsholm-Usserød IK - Fodbold

Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn

Rungsted Hørsholm Floorball

Rungsted Ishockey Klub

Rungsted Kajakklub

Rungsted Roklub

Røde Kors Hørsholm

Sct. Georgs Gilderne

Sjælsø Skakklub

Ung i Hørsholm

Hørsholm Bibliotek

Kulturhus Trommen

Mød din kommune: Sundhed, kommuneplan og miljø

Kulturdagen på Ridebanen byder på masser af aktiviteter for alle aldre. Foto: Hørsholm Kommune