Fra på tirsdag den 4. maj skal du ikke længere køre til Idrætsparken og svømmehallen for at få en kviktest i næsen. Testcentret rykker nemlig ind på det lukkede Jagt- og skovbrugsmuseum. Modelfoto

Nu flytter lyntestcenter på museum

Nye adresse i næste uge for Hørsholms to testcentre

Først kom meldingen om, at PCR-testcentret på Selmersvej flytter til Fritidshuset, hvor de åbner på mandag 3. maj til tidsbestilte test for corona.

Nu rykker hurtigtestcenter (den i næsen) også ud af Hørsholm Svømmehal for istedet at at slå sig ned på det tidligere Jagt- og skovbrugsmuseum.

Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.