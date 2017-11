Nu er vejen til juletræssalg åbnet

I Grønnegade har indkørslen fra Isterødvejen, over for tankstationen, gennem længere tid været afspærret af Hørsholm Kommune. Men nu er spærringen blevet flyttet længere ind i landsbyen, så biler igen kan køre ind i Grønnegade fra Isterødvejen. Det oplyser formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen (Borgerlisten).

- Afspærringen bliver flyttet til et sted mellem Askehavegård og Overdamsvej, og spærringen vil blive stående der i resten af forsøgsperioden, siger Peter Antonsen og tilføjer, at afspærringen allerede skulle være flyttet.

- Det startede med, at vi gjorde kommunen opmærksom på, at der er mange, der har vendt nede på indkørslen, fordi de ikke kan finde over på tankstationen, der ligger over for. Nu laver de u-vendinger ude på Isterødvejen i stedet, og det er rigtig farligt. Vi har hele tiden været motiverede af vores bekymring for borgernes ve og vel, og vi har overhovedet ikke brugt vores salg af juletræer som argumentation, har Anita Jørgensen tidligere forklaret til Frederiksborg Amts Avis.