HCM - Hørsholm Cykel Motion - åbner altid forårs- og sommersæson med et traditionsrigt løb, og det løber at stabelen på søndag den 11. april. Arkivfoto: HCM

Nu er det forår: Åbner sæsonen med cykelløb

Herfra køres der samlet start ud i mere landlige omgivelser til parkeringspladsen på Stumpedyssevej i Tokkekøb Hegn, hvor selve løbsruten forklares, inden starten går. Alle der har lyst til at cykle med er velkomne, oplyser den nye formand for Hørsholm Cykel Motion, Kim Flemming Andersen.

"Efter løbet mødes vi igen til kaffe og kage, og vi regner med at slutte omkring kl. 12," tilføjer han.

"Men træning er ikke bare op på cyklen og derudaf. Man får også øvelse i at køre på hold, med hvad det indebærer af rulleskift, så man tager vinden for hinanden og paradekørsel. Det kan også være svært at køre i gruppe på små, snørklede veje," siger cykelformand Kim Flemming Andersen.