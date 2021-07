Se billedserie Sidste år omtalte miljømedarbejder Kamilla Hansen mysteriet om den dårlige badevandskvalitet syd for Rungsted som et puslespil, hvor man ikke har alle brikkerne, men skridt for skridt må finde dem. Nu tyder meget på, at der er fundet og lagt en del flere brikker. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Nu er det dårlige badevand i klar bedring

Efter dårlig badevandskvalitet syd for Rungsted har de seneste målinger ikke vist overskridelser af grænsen for bakterieforekomster ved Flakvadrenden og Bækrenden

Hørsholm - 14. juli 2021 kl. 07:59 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Mange års mysterium om årsagen til den dårlige badevandskvalitet ved Flakvadrenden og Bækrenden i Rungsted er måske ved at løse sig.

I hvert fald er der godt nyt til det badende folk. For efter flere års målinger med alt for høje forekomster af e-coli og enterokok-bakterier i badevandet syd for Rungsted Havn, har Hørsholm Kommune ikke målt overskridelser her i 2021.

"Vi kan konstatere, at der er sket fremskridt med badevandskvaliteten. Vi har det seneste år lavet en masse ekstra målinger ved de to udløb - Flakvadrenden og Bækrenden - og de har for Flakvadrenden alle været tilfredsstillende uden overskridelser. Desværre var målingerne ringe ved Bækrenden i 2020, men indtil videre viser data for 2021 en god kvalitet," oplyser Britta Christholm, teamleder i Miljøafdelingen i Hørsholm Kommune, overfor Ugebladet.

Selv om det tegner godt og er opløftende målinger, så kan de selvfølgelig blive endnu bedre, tilføjer hun.

Fraråder fortsat badning På trods af de bedre badevandsmålinger fortsætter Hørsholm Kommune med at fraråde badning i området syd for Rungsted.

Miljøteamlederen Britta Christholm forklarer det med, at man ifølge den europæiske klassificering af badevand stadig ligger dårligt, fordi den går tilbage i tiden og tager flere år med i den samlede vurdering.

Derfor vil badevandet have stemplet 'dårlig kvalitet' i længere tid modsat den nationale/kommunale klassificering i Danmark som kun tager målinger for et år med. Her har badevandet i Rungsted syd-området nu fået et 'tilfredsstillende niveau'.

Det er dog værd at bemærke, at badevandet på selve Rungsted Strand er målt til den bedste klassificering "udmærket". (Artiklen fortsætter under foto...)

Badning frarådes stadig i området syd for Rungsted, men ikke på Rungsted Strand, hvor badevandskvaliteten er helt i top. Arkivfoto

Ingen fejlkoblinger Siden Hørsholm Kommune satte ekstra penge af til at opspore og finde bakterieforureningens arnesteder er der ifølge miljøchefen gjort et stort opsporingsarbejde, bl.a. med tv-inspektioner af kloakledninger fra private grundejere langs de to vandløb for at finde fejlkoblinger.

"Vi har undersøgt de steder, hvor der er separatkloakering og hvor vi har haft en mistanke, men vi har ikke fundet nogle fejlkoblinger," fastslår Britta Christholm overfor Ugebladet.

Desuden er der blevet fjern­et overløb og tætnet rørledninger i området, og det kan heller ikke udelukkes at private fejlkoblinger til kloaksystemet er blevet udbedret uden kommunens kendskab og kan være en forklaring på den bedre vandkvalitet.

"Men det betyder, at vi kan frikende de arealer nærmest vandet," understreger teamlederen for miljø.

Stadig bakterier i vandløb Mysteriet er dog på ingen måde løst, og det tidskrævende opsporingsarbejde skal fortsætte, fordi der stadig er for høje bakterieforekomster af e-coli og enterokok, når man måler længere oppe i Flakvadrenden og Bækrenen, oplyser miljøchefen.

"Vi havde da håbet på at finde fejlkoblinger, så vi kunne have set en forbedring på den baggrund. Nu arbejder vi videre," understreger hun. (Artiklen fortsætter under foto...)

Det er her på denne strækning ved Flakvadrenden og Bækrenden, at det bakterieforurenede vand strømmer ud i Øresund.

Ekspertråd Samtidig har Hørsholm Kommune samlet alt materialet om bakteriemysteriet i de to vandløb og fået en ekspert til at gennemgå det.

"Hun opfordrer os til at gå længere op i landet og undersøge for fejlkoblinger og andre mulige forureningsyndere, men umiddelbart er hendes melding positiv, og hun mener, at vi godt vil kunne fjerne skiltning om at fraråde badning til næste år, hvis de kommende vandmålingerne ikke ændrer sig og fortsætter med at se så gode ud," slutter Britta Christholm.

Du kan finde badevandsanalysen på kommunens hjemmeside: https://www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-omraader/badesteder

