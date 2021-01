Se billedserie Radikale i Hørsholm har fordoblet sin tilstedeværelse i kommunalbestyrelsen, efter Hans Laugesen (R) er trådt ind i stedet for Niels Lundshøj (S), der flyttede fra Hørsholm i midten af december. Privatfoto

Nu er der dobbelt så mange radikale i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre i Hørsholm har fået et nyt medlem af kommunalbestyrelsen, efter Niels Lundshøj (S) har forladt politik. Hans Laugesen (R), der har overtaget pladsen, vil blandt andet arbejde for, at Hørsholm fortsat er en grøn kommune.

Hørsholm - 04. januar 2021 kl. 05:12 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Radikale Venstre i Hørsholm har fordoblet sin tilstedeværelse i kommunalbestyrelsen, efter Hans Laugesen (R) er trådt ind i stedet for Niels Lundshøj (S), der flyttede fra Hørsholm i midten af december, og det betyder, at Radikale Venstre nu går fra ét kommunalbestyrelsesmedlem til to.

Hans Laugesen er tidligere lærer på Rungsted Gymnasium, han har tidligere siddet i skolebestyrelsen på Vallerødskolen, og så har han været skolepolitisk medarbejder i Gymnasieskolernes Lærerforening.

Han har også været formand for den Radikale vælgerforening i Hørsholm tre gange, men den plads er på nuværende tidspunkt overladt til vælgerforeningens næstformand Anne Weinkouff som følge af 71-årige Hans Laugesens nye rolle.

- Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at Hørsholm fortsat er en grøn kommune, og jeg vil gerne være aktiv i arbejdet med de nye lokalplaner, som kommunalbestyrelsens medlemmer er ansvarlige for lander på den rigtige måde. Jeg har også fået plads i to udvalg, hvor vi skal sikre os, at vi får en tydeligere profil og holdning, og det er i Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget, fortæller Hans Laugesen, der bor i Rungsted, til Frederiksborg Amts Avis.

Fordobler kræfterne Når Hans Laugesen fremover skal arbejde sammen med viceborgmester Henrik Klitgaard (R) i kommunalbestyrelsen, bliver det en fordel for de radikale, da de to kan fordele noget af arbejdet mellem sig.

Det fortæller viceborgmester Henrik Klitgaard (R).

- Når vi fremover kan dele dagsordenerne og arbejdet, bliver det en enorm lettelse for mig. Hans tager ordførerskabet på to vigtige områder, forklarer Henrik Klitgaard, der indtil videre har varetaget den radikale politik på egen hånd i kommunalbestyrelsen.

I situationer som budgetforhandlingerne er det blandt andet en enorm fordel at være to i stedet for en, forklarer viceborgmesteren.

- Det er utrolig svært for mig at være 100 procent sikker på, at det jeg informerer min vælgerforening om inden budgetforhandlingerne, også er præcis det, der kommer til at ske. Tingene ændrer sig løbende, når man forhandler, og jeg skal nogle gange træffe en hurtig beslutning undervejs. Det bliver meget nemmere nu, hvor Hans sidder med i kommunalbestyrelsen, lyder det fra Henrik Klitgaard, og Hans Laugesen supplerer:

- Man får en helt mappe med oplæg til budgettet, og det er ikke muligt til et ellers nok så demokratisk baglands-møde at gennemgå det hele. Man er nødt til at lave en udvælgelse, og der er det perfekt at have fire øjne, der kan læse materialet igennem og præsentere det for baglandet, forklarer han.

Udbygning og kloaker Der er flere områder, som de to radikale politikere fremhæver som vigtige radikale pejlemærker i den kommende tid. Blandt andet vil man fortsat arbejde for, at området vest for motorvejen ikke bliver udbygget.

- På den grønne dagsorden har vi nogle områder, hvor radikale står alene, men som vi vil blive ved med at arbejde for. Det gælder blandt andet spørgsmålet om udbygning vest for motorvejen. Der er flere kræfter, der gerne vil udbygge vores by vest for motorvejen, men det tror vi ikke på, forklarer Henrik Klitgaard, og fortsætter:

- Vi er heller ikke så berøringsangste i forhold til spørgsmålet om kloakseparering af spildevand. Resten af kommunalbestyrelsen synes angste for at gå ind og tage stilling til sagen, men det er vi ikke. Der er kæmpestore miljøfordele ved at separatkloakere, og det er et spørgsmål om, hvor vi skal sende regningen hen. Skal vi lade vores børn betale for den forurening, der sker nu, spørger Henrik Klitgaard med henvisning til spørgsmålet om, hvorvidt Hørsholm Kommune skal indføre separatkloakering i store dele af kommunen, så spildevand ikke ledes direkte ud i Øresund i forbindelse med voldsomme regnskyl, som det sker nu.

For at undgå udledningen, skal store områder nemlig separatkloakeres. Planerne om separatkloakering har mødt modstand fra eksempelvis Venstre, men de radikale kommunalbestyrelsesmedlemmer mener ikke, at man skal bremse processen af den grund.

- Det har været muligt at tage hul på processen i en kommune som Rudersdal, så det må også være muligt i Hørsholm, som Hans Laugesen selv formulerer det.

