Da corona-situationen ser ud til at blive langvarig, åbner Hørsholm Kommune for muligheden for at modtage besøg på plejecentrenes udearealer fra tirsdag den 28. april. Besøget følger en række retningslinjer og gennemføres under forhold, der er sundhedsfagligt forsvarlige.

Nu åbnes der for besøg til ældre

Hørsholm - 28. april 2020

Det er lykkedes Hørsholm Kommune at undgå smitte på kommunens plejecentre og de midlertidige pladser, og et af værktøjerne til at holde smitten væk, er et besøgsforbud både ude og inde på hvert af kommunens fire plejecentre.

Corona-epidemien ser imidlertid ud til at blive langvarig, hvilket også gør det nødvendigt at balancere hensynet til muligheden for at modtage besøg med hensynet til smitterisikoen på centrene samt på de midlertidige pladser.

Det skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

- Kontakten til sine kære er noget af det vigtigste i livet, og derfor er jeg også rigtig glad for, at kommunen kan tilbyde beboerne at få besøg, siger Thorkild Gruelund, formand for Hørsholm Kommunes Social- og Seniorudvalg, inden han fortsætter:

- Hørsholm Kommune har forberedt lempelsen grundigt, og jeg ved, at centrenes medarbejdere ser frem til at gennemføre besøgene i tæt samarbejde med de pårørende.

Besøg skal være planlagt Hørsholm Kommune vil gøre alt, hvad kommunen kan, for at beskytte beboerne på plejecentrene og de midlertidige pladser mod smitte. Derfor vil besøgene følge de eksisterende retningslinjer for forebyggelse af smitte, og alle besøg skal planlægges i samarbejde med medarbejderne på plejecentrene.

Det betyder, at pårørende skal kontakte plejecentret i forvejen, hvis man ønsker at planlægge et besøg. Centret vil hjælpe med planlægning og gennemførelse af besøg, og der kan gennemføres besøg i det omfang, det kan lade sig gøre i forhold til plejecentrenes muligheder og ressourcer.

- Hørsholm Kommune ser frem til besøgene og til at arbejde tæt sammen med beboere og pårørende. Samtidig vil jeg også understrege vigtigheden af at følge retningslinjerne, for de er fuldstændige nødvendige for at beskytte alle beboere på centrene mod smitte, siger Dorte Dahl, chef for Center for Sundhed og Omsorg.

- Det er f.eks. en god ide, at familierne indbyrdes aftaler, hvem der aflægger besøg, så der ikke kommer for mange forskellige personer på centrene, uddyber hun.

Hørsholm Kommunes lempelser omfatter også kommunens to botilbud til udviklingshæmmede. Derudover er Hørsholm Kommune er ved udarbejde særlige retningslinjer for Socialpsykiatrisk Center Åstedet. Det særlige ved dette botilbud er, at der hyppigere er tale om venner som pårørende end familie. Kommunen forventer at have besøgsreglerne klar snarest.

Sådan gennemføres et besøg på et af kommunens plejecentre:

Tid og sted for besøg aftales inden og senest dagen før

Besøg skal foregå udendørs Der kan højst være to besøgende ad gangen

Der skal holdes to meters afstand mellem beboeren og den/de besøgende

Besøgende skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg

Besøg kan gennemføres i tidsrummet fra kl. 11 til 18

Besøg må vare op til en time