Der er mange gode grunde til, at man vil placere et rensningsanlæg på Agiltevej. Det fortæller Carsten Nystrup, der er direktør for Novafos. Foto: Novafos

Send til din ven. X Artiklen: Novafos om renseanlæg: Derfor ser vi på Agiltevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Novafos om renseanlæg: Derfor ser vi på Agiltevej

Et kommende rensningsanlæg vil hverken give lugt- eller støjgener, og der er en lang række gode grunde til, at det vil give mening at opføre på Agiltevej. Det fortæller Carsten Nystrup, der er direktør for Novafos.

Hørsholm - 10. juni 2021 kl. 06:45 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

I maj 2021 meldte vand- og spildevandsselskabet Novafos ud, at man var gået i gang med at undersøge mulighederne for at sammenlægge renseanlæg i Allerød, Rudersdal, en del af Furesø og Hørsholm Kommune, og at man i den forbindelse havde udset sig et område vest for Helsingørmotorvejen inden for Hørsholm Kommunes grænser. Nærmere bestemt på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm.

I den forbindelse har Novafos i maj 2021 indgået en aftale med ejeren af landbrugsarealet om at købe et otte hektar stort areal, hvor det fælles renseanlæg kan placeres. Flere borgere er dog bekymrede over planerne, da de ikke mener, at et sådan anlæg vil komme Hørsholms borgere til gode, ligesom de finder placeringen særdeles problematisk. Carsten Nystrup, der er direktør for Novafos fortæller her, hvorfor valget er faldet på Agiltevej i Hørsholm.

Det er her på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej, at Novafos muligvis vil opføre et stort renseanlæg, der skal erstatte flere gamle renseanlæg i Allerød, Rudersdal, Furesø og Hørsholm Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Én mulig placering Indledningsvist bemærker direktør Carsten Nystrup, at man stadig er i den indledende fase. Man er således stadig ved at undersøge området, og meget lidt ligger fast på nuværende tidspunkt.

- Vi er meget tidligt i projektet, og hvis alt går som vi forventer, vil anlægget stå færdig omkring 2036. Vi er i skrivende stund i færd med at gøre de sidste købsdokumenter klar, og så forventer vi - når jeg har fået tilladelse fra bestyrelsen, som holder møde på fredag - at vi kan lave et køb af arealet, så vi kan reservere det til mulig brug til opførelsen af et renseanlæg. Den politiske beslutning om den mulige opførelse af et renseanlæg vil først blive truffet i 2023. Hvis renseanlægget mod forventning ikke bliver til noget, har vi mulighed for at afhænde jorden igen. Det er et strategisk køb, som skal sikre muligheden, lyder det fra Carsten Nystrup, der samtidig fortæller, at man har valgt området efter omfattende undersøgelser.

- Vi har stillet en række parametre op, når vi har screenet de fire kommuner. Man screener for, om der er lokalplaner, fredningsbestemmelser, en ordentlig afstand til naboer, som gerne skal være på 200-300 meter, kommuneplaner eller andet, som umuliggør opførelse af et renseanlæg. Screeningen af de fire kommuner har vist, at der er én mulig placering, og det er i Hørsholm på lokaliteten ved Agiltevej, siger han.

Behovet stiger Mens flere fra »Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg« fremhæver, at der faktisk er rigeligt med rensningskapacitet frem til år 2070, fortæller Carsten Nystrup, at det er en sandhed med modifikationer.

- Det er både rigtigt og forkert. Med den nuværende viden om renseanlæggene og deres kapacitet og den befolkningstilvækst, som sker i kommuner, så er der ikke kapacitet nok i de fire kommuner med de eksisterende renseanlæg. Samtidig har vi en forventning om, at der kommer skrappere krav til energiudnyttelse og rensekrav og det kan man ikke gennemføre med fornuft på otte små decentrale anlæg. Det giver først mening, når man taler om et større anlæg, forklarer direktøren og fortsætter:

- Det er et stort anlæg, men det er intet sammenlignet med de rigtig store anlæg, som man kender til i de større byer. Det er et stort anlæg for vore kommuner, og der er en sammenhæng i størrelse og mulighed for at indrette anlægget til fremtidens krav. Det skal hænge økonomisk, miljø- og energimæssigt sammen, og det kræver et anlæg af en vis størrelse, siger han.

Der kommer ikke meget mere trafik Også de trafikale forhold er man opmærksomme på fra Novafos side, forklarer Carsten Nystrup.

- Vi har udpeget området og set, at der er adgang. Vi er enige i, at der ikke er tale om en vej med stor kapacitet, men som en del af de kommende undersøgelser, vil vi se på de trafikale forhold og lave en trafikanalyse. Det er ikke vores vurdering, at der vil komme en markant forøget trafik på grund af et nyt rensningsanlæg, og det kan jeg sige på baggrund af vores erfaringer med allerede eksisterende rensningsanlæg, siger han.

Ingen lugt og larm fra anlæg Mens flere af de berørete naboer er bekymrede over, hvad et industrianlæg vil have af konsekvenser i det naturskønne område ved Agiltevej, forsikrer Carsten Nystrup, at der ikke vil komme lugt- eller støjgener fra et nyt rensningsanlæg. Samtidig forklarer han, at man muligvis ikke engang vil kunne se anlægget.

- Der bliver hverken støj eller lugt fra anlægget. Samtidig er vi er indstillet på at lave et beplantningsbælte på omkring 10 meter hele vejen rundt om anlægget, så man heller ikke vil kunne se det. Det kan også være, at vi laver en løsning ligesom i Hillerød, hvor anlægget bliver bygget ind i terrænet. Begge dele vil betyde, at man slet ikke opdager, at der ligger et teknisk anlæg. Det vil dog først blive besluttet senere i processen. Først skal vi have en dialog med borgere og virksomheder i området, siger han.

Direktør: Kan give synergi-effekter Udover at svare på flere af de kritikpunkter, som borgerne fremfører, fremhæver Carsten Nystrup en række yderligere forhold, som gør placeringen af et rensningsanlæg på Agiltevej fordelagtig.

- Vi får nye rensningsanlæg, som er fremtidssikrede i forhold til miljø, energi og robust drift, og de kommer til at være et kvantespring fra de anlæg, vi har nu. Vi vil kunne leve op til nye forventede rensekrav vedrørende mikroplast, medicinrester, lattergas med mere, og ved placeringen i Hørsholm får vi mulighed for at opdyrke synergi med Norfors affaldsanlæg og fjernvarmeforsyning, siger han og uddyber:

- Det betyder, at vi kan samarbejde om at udnytte restvarme i det rensede spildevand, og derfor er der en rigtig fornuftig ide i, at et nyt renseanlæg ligger i nærheden af en fjernvarmeoperatør. Når de to anlæg ligger indenfor en rimelig afstand fra hinanden, kan man få en synergi, som vil være med til at gøre anlægget energi-producerende. Det kan komme borgerne i Hørsholm til gode, da det kan give billigere fjernvarmeforsyning, siger Carsten Nystrup og fremhæver samtidig, at bassinerne i de eksisterende renseanlæg kan give en økonomisk gevinst i forbindelse med en kommende separat-kloakering af kommunen, mens man ved opførelsen af et nyt rensningsanlæg får mulighed for at bidrage til den grønne omstilling, da man kan implementere teknologiske løsninger, der bidrager i forhold til miljø- og bæredygtighed.

relaterede artikler

Her skal nyt stort renseanlæg ligge 13. maj 2021 kl. 11:30

DEBAT: Konsekvenser ved fælles kommunalt rensningsanlæg skal belyses 16. april 2021 kl. 21:00