Novafos har fundet trifluoreddikesyre (TFA) i drikkevandet fra fem vandværker. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er stoffet ikke sundhedsfarligt i de koncentrationer, som Novafos har målt, og forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet fra Novafos.

Novafos finder nyt fremmede stof i drikkevandet

Vandselskabet har konstateret trifluoreddikesyre (TFA) hos fem vandværker. "Det er fortsat trygt at drikke vandet fra hanen," forsikrer Novafos

Hørsholm - 29. januar 2021 kl. 07:01 Kontakt redaktionen

Det lokale vandselskab Novafos har undersøgt drikkevandet for 76 nye stoffer og fundet ét nyt stof, trifluoreddikesyre (TFA).

Stoffet er foreløbig fundet i drikkevandet fra fem vandværker, men ingen af dem ligger i Hørsholm.

TFA (trifluoreddikesyre) er det samme stof, som Miljøstyrelsen har fundet i 219 ud af 247 grundvandsboringer over hele landet.

Borgerne i Novafos' område kan dog fortsat trygt drikke vandet," forsikrer selskabet i en pressemeddelelse.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er stoffet ikke sundhedsfarligt i de koncentrationer, som Novafos har målt.

Drikkevandet er undersøgt på samtlige af Novafos' 17 vandværker for 99 miljøfremmede stoffer *).

Af de 99 stoffer er drikkevandet aldrig tidligere blevet undersøgt for de 76 af dem, oplyser Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef i Novafos.

Hvad er miljøfremmede stoffer? * Miljøfremmede stoffer er et udtryk for forskellige stoffer, der er fundet i miljøet på steder og/eller i koncentrationer som ikke forekommer naturligt.

De fem vandværker Ud af de 76 nye stoffer der altså påvist det éne nyt stof, trifluoreddikesyre (TFA), og det er sket på følgende fem vandværker: Marbæk Vandværk, Femhøj Vandværk og Skovsognets Vandværk i Frederikssund Kommune, Ølstykke Vandværk i Egedal Kommune og Ermelundsværket i Gentofte Kommune.

TFA stammer ifølge Miljøstyrelsen med stor sandsynlighed fra kølemidler, der anvendes i klimaanlæg, køleanlæg og varmepumper,

"De fundne koncentrationer af TFA i drikkevandet fra Novafos ligger langt under den grænseværdi, som Miljøstyrelsen forventes at fastsætte for det nye stof, og Styrelsen for Patientsikkerhed, som foretager den sundhedsmæssige vurdering af stoffet, oplyser, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at indtage drikkevandet i de koncentrationer, som Novafos har fundet," meddeler vandchef Bo Lindhardt.

På eget initiativ Det er Novafos, der på eget initiativ har valgt at gennemføre undersøgelsen, som ligger ud over de krav til analyser, der gælder for kommunale vandselskaber i Danmark.

"For at sikre en grundig overvågning af vandkvaliteten og kunne give vores forbrugere tryghed har vi valgt at screene vores drikkevand for den samme analysepakke, som Miljøstyrelsen årligt sammensætter. Vores seneste screening bygger dermed oven på tidligere års massescreeninger for miljøfremmede stoffer og bidrager til myndighedernes kortlægning af udbredelsen af de stoffer i vores drikkevand," forklarer Bo Lindhardt videre.

Tre gengangere Udover TFA har Novafos genfundet spor af tre stoffer, som vand- og spildevandsselskabet tidligere har analyseret for.

Stofferne er målt i en koncentration, der ligger på grænsen af, hvad der er målbart og dermed væsentligt under grænseværdien for drikkevand.

Novafos-vandchefen understreger i den forbindelse, at der med de tidligere vurderinger fra myndighederne ingen risiko er forbundet med at drikke vandet med de meget lave koncentrationer, som Novafos har målt.

Som opfølgning på TFA-fundene fra de fem vandværker vil Novafos fortsat udtage prøver fra de pågældende boringer samt fortsætte en øget og tæt kontrol af drikkevandet.

