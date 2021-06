Et privat plejehjem nær Norfors kan være begrænsende for værkets udvikling, men det tror borgmester og bestyrelsesformand Morten Slotved ikke på. Foto: Søren Hempel

Norfors kan spænde ben for friplejehjem

"Et tænkt eksempel," siger borgmester og formand for Norfors' bestyrelse og tror på, kommunen får lov til at bygge

Hørsholm - 10. juni 2021 kl. 08:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Et enigt Miljø- og planlægningsudvalg (MPU) står bag beslutningen om at godkende den lokalplan, der skal sikre et friplejehjem på hjørnet af Ved Klædebo og Kokkedalsvej i Hørsholm. Hvis kommunalbestyrelsen også bakker op, kan lokalplan 182 sendes i offentlig høring i otte uger i løbet af efteråret.

Der er dog en 'dark horse' i sagen: Det fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg Norfors har nemlig i en såkaldt for-offentlighed meldt ud, at kommunen er i gang med at planlægge for "et miljøfølsomt formål, og at denne udvikling vil resultere i en begrænsning af virksomhedens drift og fremtidig udvikling."

Kommunen afviser Det bekymrer dog ikke Morten Slotved (K), der i denne sag sidder med to kasketter som dels borgmester - og fortaler for friplejehjemmet - dels formand for Norfors' bestyrelse.

Han stiller sig således bag forvaltningens afvisning af den foreløbige indsigelse med den begrundelse, at der i forvejen er boliger i området, der ligger endnu tættere på Norfors end plejeboligerne kommer til, og dermed "allerede sætter standarden for udledning af støv, støj og lugt", som det hedder i sagsfremstillingen.

Et andet forhold, der kan spille ind, er, at værket er klassificeret som værende af national interesse. Det betyder ifølge by- og erhvervsdirektør Ole Stilling, at Bolig- og Planstyrelsen kan gribe ind i forhold til det ledsagende kommuneplantillæg, og at Miljøstyrelsen som sektorministerium kan gribe ind i forhold til lokalplanen.

"Hørsholm Kommune skal så redegøre for, at kommuneplantillæg eller lokalplan ikke anfægter den nationale interesse. Om de statslige styrelser evt. griber ind er ikke noget vi afgør", forklarer Ole Stilling.

Et tænkt eksempel Af sagsfremstillingen fremgår det, at forvaltningen har været i dialog med Norfors i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Muligvis derfor anser Norfors-formand og borgmester Slotved en indgrib­en som "et tænkt eksempel".

"Det er rigtigt, at det er en mulighed. Jeg tror dog, at vi får lov til at bygge. Jeg ser det ikke som et problem," lyder det fra Morten Slotved.

Af baggrundsmaterialet fremgår, at der i forslag til Kommuneplan 2021-2013 indarbejdes en konsekvenszone på 200 meter for at sikre afstandskrav i forbindelse med en mulig kommende udvidelse af værket.

Inden for miljøzone Plejeboligerne kommer til at ligge ca. 180 m fra Usserødværket, altså inden for konsekvenszonen. Når det kan accepteres i lokalplanen, skyldes det, at der i dag allerede ligger boliger tættere på end 180 m. Derfor vil plejeboligerne ifølge forvaltningen "ikke alene evt. være en begrænsende årsag for eventuel udvidelse af Usserødværket".

Erhverv til bolig Friplejehjemmet skal ligge på to matrikler, der lige nu er erhvervsområde. Med lokalplanen ændres formålet til boligformål.

Lokalplanen gør det muligt at bygge op til 60 plejeboliger - og den gør det muligt at bygge i op til to-tre etager med en bebyggelsesprocent på 85.

Det fremgår i øvrigt af sagsfremstillingen, at Norfors "snarest muligt" vil etablere et omlasteanlæg for madaffald, og det er i den forbindelse "ikke belyst" hvilke konsekvenser det får.

