Nordsjællands affaldsforbrænding står bag massiv forurening

Hørsholm - 12. juli 2019 kl. 05:45

Affaldsselskabet I/S Norfors i Hørsholm har udledt for store mængder af stoffet dioxin, som er et af verdens giftigste, menneskeskabte stoffer.

Trods påbud fra Miljøstyrelsen er grænseværdierne overskredet i tre ud af fem år på én forbrændingsovn, skriver fagbladet Ingeniøren torsdag.

At den massive forurening har fundet sted over en længere periode viser et nyligt påbud fra Miljøstyrelsen, hvoraf det fremgår, at et forbrændingsanlæg har overskredet grænseværdien for udledning af dioxin i syv målinger siden efteråret 2014, senest to gange i 2018 og igen i marts i år.

»Dioxiner og furaner er nogle af de giftigste menneskeskabte stoffer, der findes, og som har en irreversibel påvirkning af miljøet og ophobes i fødekæden. Anlægslinje 4 giver med sit høje røggasflow en væsentlig påvirkning af omgivelserne og har i samlet 3 år indenfor de sidste 5 år haft emissioner væsentlig over grænseværdien,« står der således i Miljøstyrelsens påbud til I/S Norfors fra den 3. juli.

Det vækker kritik fra Danmarks Naturfredningsforening, som fortæller til Ingeniøren, at man ikke mindes en lignende sag i Danmark.

- Dioxiner er en af verdens 12 værste miljøgifte, så overskridelser i den her størrelsesorden er slemt for miljøet. Denne type målinger plejer at ligge et godt stykke under grænseværdierne, og det er første gang, jeg ser en overskridelse af dioxin på et dansk forbrændingsanlæg.

Så den her sag er meget alvorlig, siger miljøpolitisk rådgiver Jens Peter Mortensen fra Danmarks Naturfredningsforening til Ingeniøren.

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab, der håndterer affald for lidt over 200.000 borgere i Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommune. Som formand for bestyrelsen i det fælleskommunale affaldsselskab sidder borgmester Morten Slotved (K).

Han holder i øjeblikket ferie, men er vendt tilbage på Frederiksborg Amts Avis' opkald for en kort kommentar:

- Det her er en sag, jeg lige er blevet oritneteret om, og det er en sag, vi som bestyrelse tager meget alvorligt. Vi har bedt om en redegørelse for hændelsesforløbet, samt fremadrettet en redegørlse for, hvordan vi samarbejder med Miljøstyrelsen for at sikre, at forureningen ikke sker fremadrettet, lyder det fra borgmesteren

Fakta: Dioxin er et af de mest giftige stoffer, mennesket har frembragt, og det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Dioxin nedbrydes meget langsomt, samtidig med at det ophobes i fedtvæv, og det forekommer derfor i fedtholdige animalske produkter og fisk. Dioxin dannes ved forbrændingsprocesser og forskellige industrielle processer.

Kilde: Miljøstyrelsen