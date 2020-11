Det fremadstormende danske supertalent Holger Rune glæder sig til i Hørsholm at afprøve sit niveau mod de bedste i weekenden. Pressefoto

Nordiske tennis-esser kæmper i Hørsholm

Nordens bedste spillere er inviteret til en intensiv weekend i Hørsholm Rungsted Tennisklub for at dyste om prestige og pengepræmier samt fremvise international toptennis for det danske publikum på tribunerne og på TV 2 Sport, der sender alle kampene live.