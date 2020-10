3. november kan man se forestillingen ?An Adam And An Eve? på Trommen. Pressemøde

Nøgenhed: Når det mest naturlige bliver det mest sårbare

Danseforestillingen 'An Adam And An Eve' handler om kroppe og den 'perfekte' af slagsen, som er overalt

Hørsholm - 31. oktober 2020 kl. 08:01 Kontakt redaktionen

Den Reumert-præmierede danseforestilling 'An Adam And An Eve' bliver vist i Trommen 3. november kl. 19.00.

Læs også: Som Sørine læser Bibelen

Stykket er en del af den nye 3ater-sæson med nyskabende scenekunst, der bliver vist i Kulturhus Trommen.

'An Adam And An Eve' er en forestilling, som gentænker vores forhold til nøgenhed og diskuterer nutidens kropsidealer.

Krops-diskussion Et bevægelsesforløb med dansere iklædt tøj og bagefter samme sekvens - nu helt nøgne - ja det er et af 'grebene' som koreograf Palle Granhøj bruger i forestillingen for at sætte gang i krops-diskussionen.

"Den 'perfekte' krop er overalt. Samtidig bliver børn og unge fritaget for at gå i bad efter idræt. I fitnesscentre dyrker mænd og kvinder deres kroppe som aldrig før, men de vil ikke vise sig nøgne i brusebadet. Er det et problem, at det mest naturlige ved os er ved at blive det mest sårbare?," skriver Trommen i en pressemeddelelse.

Billetter til forestillingen kan købes på trommen.dk eller i Kulturhus Trommens foyerbar.

